Kako nevaren je tek med nosečnostjo

Začetek našega ukvarjanja s tekom mora biti spoznavanje naših zmogljivosti in telesa, torej smo povsem »čisti« in na začetku znamo eno nogo v skoku postavljati pred drugo in obratno.

Torej znamo teči in nismo zasičeni z vsemi mogočimi informacijami, ki krožijo v športno-rekreativnem svetu. Ker je veliko takšnih, ki pretečejo 100 kilometrov v življenju in mislijo, da so poklicani na ta svet, da nam solijo pamet kaj je dobro za naše telo in kaj ne. Podobno je pri dietah.

Ena sama dieta ne more isto vplivati na vse ljudi, zato je najbolj pomembno, da poslušate svoje telo. Tudi pri teku. Še več, napačne informacije in napotki vas lahko zaustavijo na poti, da postanete dobri tekači.

Tek med nosečnostjo je nevaren

Mit, ki je še eden izmed tistih, ki je privlečen za lase. Tokrat povzemamo izpoved tekačice in avtorice na spletni strani Women's Running Alison Barsalona, ki je pod drobnogled vzela tek med nosečnostjo.

»Ko sem zanosila, sem bila v prvem trimesečju izjemno utrujena in sem komaj kaj telovadila. Ko se dobila energijo nazaj, sem spet odšla v telovadnico, a tekaških copat si nisem upala obuti. Prvič sem bila noseča in zato kar malček paranoična, saj sem vse želela storiti popolno. Bala sem se teči, ker bi tako nekako ogrozila svojega otroka. Nekajkrat sem se odpravila na lahkoten tek, a vseeno največ telovadila z prežvečenimi posnetkih, na katerih sem imela različne vadbe in jih obenem že stokrat pregledala in odtelovadila svoji teži in udobju primerno.«

»Hitro po rojstvu mojega sina pa sem obžalovala odločitev, da sem prenehala s tekaško vadbo. Ubistvu prvi trening, ko sem tekla okoli naše ulice, je bil katastrofalen. Hormoni in pomanjkanje spanja seveda vplivajo na rezultat, a morala sem začeti znova, kot da bi prvič obula tekaške copate.

Zdaj vem, da tek ni samo nenevaren med nosečnostjo, zdrav in koristen je tako za mamo kot otroka v maternici. Seveda pa med nosečnostjo ne podirajte svojih osebnih rekordov ali kaj podobnega, tek naj bo le sredstvo, da kot bodoča mamica ostanete pri zdravi pameti.«