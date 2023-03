Ni vam treba v penzijo, če tega ne želite: 10 japonskih nasvetov za daljše življenje

Dr. Shigeaki Hinohara nikoli ni verjel, da je zdrava prehrana ključnega pomena za dolgo življenje. Lahko bi rekli, da je zaslužen za dolgoživost Japoncev, saj so nasveti tega japonskega zdravnika veliko prispevali k temu, da je njegov narod živel srečno in kakovostno.

Umrl je 18. julija 2017 v starosti 105 let in vsemu svetu zapustil dragoceno znanje o nedoumljivi skrivnosti dolgega življenja. Želite doživeti stoto leto v dobri formi, zdravega telesa in duha? Možno je – pokazal je s svojim primerom!

Hinohara je pomagal vzpostaviti tudi zdravstvene sisteme, zaradi katerih so Japonci postali eno najdlje živečih ljudstev na svetu. Skoraj do svoje smrti je dr. Hinohara delal v bolnišnici, zdravil bolnike in poučeval študente.

To je njegovih 10 zlatih nasvetov za dolgo, zdravo in kakovostno življenje:

1. Energija prihaja iz dobrega počutja, ne iz zdrave prehrane in dovolj spanja

»Vsi se spomnimo, kako smo kot otroci, ko smo se zabavali, pogosto pozabili jesti ali spati. Verjamem, da lahko ta odnos ohranimo tudi kot odrasli – najbolje je, da telesa ne utrujamo s preveč pravili, kot sta kosilo in spanje,« pojasnjuje dr. Hinohara.

2. Pazite se debelosti

Dr. Hinohara je nenehno poudarjal, da ljudje, ki nimajo težav s prekomerno težo, živijo do svojega 100. rojstnega dne, zato morate biti pozorni na svojo težo in fizično stanje. Glede prehrane naj vas ne skrbi, vseeno pa morate paziti, da se ne prenajedate. Za zajtrk je na primer spil kavo, kozarec mleka in pomarančni sok z žličko olivnega olja. Menil je, da je to olje odlično za ožilje in kožo. Za kosilo je jedel mleko in piškote, kosilo pa je pogosto izpustil, ko je bil preveč zaposlen. Za večerjo je jedel zelenjavo, ribe in riž. Dvakrat na teden je jedel govedino.

3. Načrtujte vnaprej

Hinohara je imel vedno poln urnik. Tako se je, kot je dejal, zelo veselil olimpijskih iger v Tokiu leta 2020. Žal jih ni doživel, a njegov odnos do življenja in načrti kažejo, kako optimističen je bil, kar je tudi zelo pomembna postavka za dolgoživost.

4. Ni se vam treba upokojiti, če tega ne želite

»Po 65. letu sem se začel ukvarjati s prostovoljstvom. Poučujem in obiskujem bolnike, tudi 18 ur na dan, in uživam v vsaki minuti svojega dela,« je dejal Hinohara. Če človek še hoče delati, naj dela. Če noče, naj gre v pokoj in se posveti temu, kar hoče početi.

5. Delite znanje in veščine z drugimi

Hinohara je imel približno 150 predavanj na leto. Učil je vse – od otrok v šoli do resnih poslovnežev in zdravnikov. Med govorom je vedno stal, njegova predavanja so včasih trajala tudi 90 minut. Pravil je, da ga je stanje okrepilo.

6. Ne verjemite vsemu, kar zdravnik pove

Hinohara je verjel, da zdravniki ne morejo pozdraviti vsake bolezni in vsakega bolnika. Ljudem je predlagal, da ko zdravnik predpiše terapijo ali kakšen pregled, naj ga vprašajo, ali bi to priporočil tudi svojcem. Če je odgovor negativen, zakaj bi se izpostavljali nepotrebnemu stresu in trpljenju? Verjel je, da imajo živali in glasba velik vpliv na zdravljenje, veliko bolj kot misli medicina.

7. Vedno uporabljaj stopnice in nosi svojo prtljago

Da ostanete zdravi in ​​vitalni, pozabite na dvigalo. Vedno in povsod pojdite po stopnicah in poskušajte svojo prtljago nositi s seboj. Hinohara je vse življenje hodil po stopnicah in vedno preskočil eno za drugo. Stopnice in hoja so vsakodnevna vadba za vaše srce in celotno telo.

8. Bodite navdihnjeni vsak dan, poiščite navdih

Berite, poiščite pisatelje, ki vas navdihujejo v literaturi. Najbolj ga je navdihnila pesem Roberta Browninga Abt Vogler. Ni vam treba ostati samo pri literaturi. Poslušajte glasbo, uživajte v likovni umetnosti, sprehajajte se v naravi ...

9. Bolečina je skrivnostna

Najučinkovitejši način premagovanja bolečine je zabava. Ko se otrok udari, je pojasnil Hinohara, bo jokal, dokler njegove pozornosti ne bo okupiralo nekaj drugega. Potem bo pozabil na bolečino. Enako bi morali storiti odrasli. Bolečino je treba utopiti v zabavi. Menil je, da je treba v bolnišnice pripeljati terapevtske pse in druge živali ter glasbo, ki bo bolnikom pomagala pri soočanju z bolečino.

10. Ne kopičite materialnih stvari

»Ne preživite svojega življenja v kopičenju materialnih dobrin, saj tako ali tako ne boste ničesar vzeli s seboj, ko boste umrli,« je preprosto dejal Hinohara v zadnjem od desetih zlatih načel dolgoživosti.