Naredili so prvo zdravilo proti ozeblinam

Ozebline so poškodbe tkiva, ki nastanejo zaradi izpostavljenosti nizkim temperaturam, ko telo ne more več učinkovito ogrevati določenih delov, kot so prsti, nos, ušesa ali prsti na nogah.

Ko so ti deli izpostavljeni mrazu, krvne žile začnejo ožiti (se skrčijo), da bi ohranile toploto za vitalne organe.

S podaljšano izpostavljenostjo mrazu pa kri do teh delov telesa sploh ne pride več, kar povzroči, da tkivo zamrzne in se poškoduje.

Znaki in simptomi ozeblin

Ozebline običajno potekajo v več fazah:

Blaga stopnja (frostnip): Prizadeti del postane bled in občutljiv. Koža lahko postane otrpla, vendar trajne poškodbe tkiva še ni. Zmerna stopnja: Prizadeta koža postane trda, bleda ali siva, v nekaterih primerih tudi modrikasta. Ko se prizadeti del segreje, se lahko pojavijo bolečina, rdečina in oteklina. Huda stopnja: Prizadeto območje se odebeli, tkivo lahko odmre (pojavijo se lahko temni mehurji), kar lahko vodi v trajne poškodbe ali celo amputacijo.

Prva pomoč in zdravljenje ozeblin

Pri ozeblinah je pomembno takoj prenehati z izpostavljenostjo mrazu, prizadete dele nežno ogreti (ne drgniti!) in poiskati zdravniško pomoč, še posebej pri hudi stopnji ozeblin.

Novo zdravilo proti hudim ozeblinam

Zdravniki so doslej uporabljali le simptomatsko terapijo za zdravljenje ozeblin. Novo registrirano zdravilo, imenovano Aurlumin, pa prinaša nove možnosti. Njegova aktivna sestavina, iloprost, deluje kot vazodilatator, ki učinkovito širi krvne žile in preprečuje strjevanje krvi.

Gre za zdravilo, ki je bilo prvotno razvito za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije, sedaj pa je potrjeno tudi za lajšanje posledic hudih ozeblin.

Učinkovitost zdravila pri preprečevanju amputacij

Posledice hudih ozeblin lahko vodijo do amputacij prizadetih delov telesa, pri čemer je vsaj 20 % bolnikov ob ozeblinah izpostavljenih tveganju za invalidnost. Nedavna študija, v kateri so 47 pacientom z resnimi ozeblinami dajali iloprost, je pokazala, da nobenemu od 16 pacientov, ki so prejeli to zdravilo, ni bila potrebna amputacija. To potrjuje visoko učinkovitost iloprosta pri zmanjševanju tveganja za amputacije kot posledice hudih ozeblin.