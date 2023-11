Naredi test DNA in spoznal boš samega sebe

Ker sem strašno firbčne narave in še v letih, ko se življenje izteka in ne nič več ne doteka razen bolečin, dotrajanosti, bolezni, kilogramov, sivih las, trdih sklepov. Staranje je po petdesetem rojstnem dnevu čutna in vidna hkrati.

Kar je še včeraj bilo samoumevno, naslednji dan postane ovira. Ampak, kaj bi šele rekel nekdo, ki jih ima krepko čez petdeset, kajne? Vem, kaj bi rekel.

Kdor je že petdeset bo razumel, kdor še ni, pa ne bo več bral naprej. Ampak se splača, nekaj mamljivega je na našem tržišču, nekaj kar ti do obisti pomaga spoznati samega sebe.

Test DNA sem naročil, čeprav sem vedel, kakšni bodo rezultati

Seveda, če se imam za pametnjakoviča, ki vse ve, še posebej, če je za to treba plačati 449 evrov. Za ta denar namreč v plastičnem kozarčku, ki so ti ga poslali iz podjetja Gene Planet, pošlješ svojo slino in potem čez dober mesec dobiš podatke o sebi.

Za ta test sem se odločil, ker imamo raka v družini, in ko se je oče zaradi te prehude bolezni preselil na drugi svet, mi je njegova onkologinja zabičala, da se je fotrov rak v bistvu preselil vame in v brata in da je samo vprašanje časa, kdaj bom v istih mukah, kot je bil oče.

S tem spoznanjem sem živel dobrih dvajset let in potem mi Matej Mohorič, kolesar iz Bahrain Victoriousa sporoči, da so se oni vsi testirali in da so rezultati nadvse poučni.

Ker sem zagnana športni rekreativec, me je zanimalo še toliko bolj in hitreje. V testih piše tudi za kateri šport si bolj nadarjen, če sploh si.

Požvižgal sem se na raka, kajti bolj me je zanimalo, koliko je v meni športnega potenciala. Nekako s temi besedami so me prepričali: Testiranje DNA ima potencial, da korenito spremeni kolesarjenje in druge vzdržljivostne športe.

Ko potrebujete ekstremno vzdržljivost, lahko namreč že najmanjša prednost na področju prehrane, regeneracije in moči pomeni ključno razliko!

Kot pravi naš kolesarski junak Matej Mohorič: »Uspeha ne prinesejo le ure, ki jih porabiš za trening, ampak tudi čas, ki ga porabiš za okrevanje in regeneracijo. Če razumem, kako deluje moje telo, kako predeluje makrohranila in katere dejavnosti najbolje podpirajo regeneracijo, lahko izboljšam zmogljivost in dosegam boljše rezultate. Tak celoviti pogled je ključen za izgradnjo zmagovalne zmogljivosti, ki jo potrebujem, da prikolesarim do vrha.«

Potunkal sem še sina

Sin je praznoval okroglo letnico rojstva, in ker sem mu že podaril vse možne športne in nešportne rekvizite, sem prišel do genialne ideje, da mu podarim še DNA test Gene Planeta.

Takoj je bil za, saj je tudi sam športnik in tudi njega sem ustrahoval, da imamo v družini raka. In to ne samo v horoskopu. Tako, da sva oba oddala slino v majhno plastenko in poslala.

Še prej sem šel po kratkoročni kredit. Čakanje na rezultate je bilo mučno. Vmes me je sin celo vprašal, ali se bo v rezultatih videlo ali sva sploh v sorodu? Moram priznati, da me je vprašanje pretreslo s kostmi vred.

Od tistega trenutka do rezultatov v email nabiralniku me niso več zanimale športne predispozicije niti kje zamuja rak, zanimalo me je ali sem ali nisem … ne upam nadaljevati. Zanimala me je podobnost genetike med mano in sinom. Do takrat je še bil sin.

Dva testa DNA. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Po dobrem mesecu so bili rezultati v nabiralniku

Še prej sva dobivala redno pošto, kaj se dogaja z najino slino in pouk o tem, kaj naju čaka v rezultatih. Hočem reči, s tedenskimi emajli te pripravijo, da boš znal razumeti rezultate DNA testa.

»Poleg medicinskih genetskih testov, ki se izvajajo v sodelovanju z zdravniki, izvajamo tudi Home genetske teste. Ti se izvajajo na podlagi vzorca sline. Iz testa, ki ga imenujemo MyLifestyle, lahko razberemo genetske predispozicije (več kot 80 analiz: za prehrano, intolerance, športne sposobnosti, naše navade: spanje, stres ...

V okviru vašega Premium paketa pa tudi: zdravstvene predispozicije (malo prilagojen format v primerjavi z zdravniškimi testi, poreklo vaših genov - to je malo bolj zabaven del.

Pri naši raziskavi smo se pogovarjali tudi s športniki (kar nekaj znanstvenih objav je tudi na to temo) - kako so jim lahko takšne informacije uporabne in katere (za vsak šport malo drugače).

Zelo si želimo zgraditi dobre primere uporabe v športu in začeli smo pri kolesarjih, ki so najbolj naštudirani in jih je zelo navdušila ta ideja …« Mi je med čakanjem in med morjem informacij, povedala strokovnjakinja iz Gene Planeta. Verjetno to povejo zato, da te še bolj naelektrijo med čakanjem.

In končno peta pošta s končnimi podatki. Sin je bral svoje rezultate v svoji sobi, jaz svoje v domači pisarni. Moram priznati in napisati, da se ne spomnim, kdaj sem na zadnje kaj tako težko čakal, dočakal in kdaj sem s tako napetostjo kaj bral. Pričakovanje je bilo ogromno, ne samo zaradi porabljenega denarja, ampak, … saj veste.

Odgovorov je veliko. In niti slučajno nisem pričakoval takšnih. Z odprtimi usti sem bral. Ne morem reči, da sem bil zadovoljen s prebranimi.

Ampak, potem so me na koncu spomnili, da sem že v šestem desetletju življenja, da je petdeseti rojstni dan že za mano in da sem prava cvetka med vrstniki. In sin je pridrvel po stopnicah navzdol in ni mogel skriti navdušenja. Skoraj vpil je, ko mi je hitel razlagati, kaj vse ga je presenetilo na testu.

Modro sem molčal, kajti na ekranu mojega kompa so bila tveganja za raka, tveganja za srčno-žilne bolezni in imunski sistem. Ne upam napisati, kako to, da sploh še lahko pišem. Ampak tu sem še vedno in če bom nadaljeval s takim življenjem me bo rak obiskal malce kasneje, kot je očeta. Upam. Verjamem DNA testu. Ne, samo zaradi cene.

Še ustna razlaga

Vse kar ti ni jasno na ekranu računalnika, lahko v živo vprašaš strokovnjaka iz Gene Planeta. Poklicala sva jo in šli smo čez najine teste. Ves dan bi lahko trajal pogovor, tako zanimiva so dejstva, odgovori, testi. Človeku gre na jok ali na smeh, tudi oboje hkrati. Nekaj časa naju je tolažila, nekaj časa hvalila, vedela je, da sva iz istega gnezda. Najbrž. In potem so nama testi še bolj jasni in pregledni.

Nad čem sem/sva bila najbolj navdušena

Testi DNA ti razkrijejo katera in kakšna hrana je dobra zate in katera ni. Česa se moraš takoj nehati izogibati in kaj moraš narediti, da bo tvoj vsakdan boljši. No, nisem vedel, da kava name nima niti najmanjšega vpliva. Zdaj mi je jasno, zakaj jo lahko pijem, tik preden grem spat.

Veliko vem o zdravem načinu prehranjevanja. Točno vem, katera hrana je nezdrava, a jo kljub temu uživam in vem, kaj pomeni prekomerno pitje alkohola. Ne kadim.

A rezultati so povedali, da še marsikatera hrana ni dobra zame, ki pa jo redno jem. Žalosten sem bil, ko sem zvedel, da mi kakršenkoli sir zelo škodi. Meni, strašnega poznavalca in jedca sirov.

Kako je s športom

Sin je dobil take rezultate, da je takoj nehal s profesionalnim športanjem. Je rekel, da gre raje na študij, kot pa da se še naprej muči med profesionalci.

Rezultati DNA testov so mu pokazali nenavaden splet sposobnosti. Enako je dober v sprintu kot pa v vzdržljivosti. Lahko bi bil vrhunski športnik. A kljub temu mu ni uspel predor med najboljše, zato se je raje prijel knjig in se bo s športom ukvarjal, tako kot jaz, rekreativno.

Meni rezultati kažejo, da imam še odličen potencial za šport, ampak, če bom korenito spremenil prehrano. Do zdaj sem treniral s praznim »tankom« in se tako leta in leta uničeval. Saj to mi je bilo znano, ampak sem bil preveč pameten. Zdaj delam in treniram drugače.

Vseh stotih odgovorov vam ne bom razlagal, ker nima smisla tratiti črnila. Povem lahko samo to, da od takrat, torej že skoraj pol leta živiva povsem drugače, živiva oba s sinom bolj »pametno« se temu reče.

Ker sva, po testih sodeč, tudi nadpovprečno pametna in imava bojevniški gen, kar pomeni, da sva bojevniška tipa. To pa lahko napišem, kaj pomeni. Posamezniki s takšnim genetskim rezultatom pogosto boljše delujejo pod pritiskom kot v mirnem okolju, ko so vrednosti dopamina nizke.

Vaši geni vam pomagajo, da v stresnih situacijah vaše misli ostanejo jasne, v življenju pa verjetneje sprejmete več tveganih odločitev. Kar zadeva šport, je to lahko prednost, saj mora športnik za dober rezultat tvegati. Dodatno pa je vaše tveganje za pretreniranost manjše.

Test DNA. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

COMT je pomemben encim, ki razgrajuje dopamin in vpliva na količino tega živčnega prenašalca v telesu. V raziskavah so dokazali, da je alel A za različico rs4680 znotraj gena COMT povezan z zmanjšano aktivnostjo encima COMT, kar vodi do višjih vrednosti dopamina v možganih. Nosilci genotipa AA za različico rs4680 naj bi imeli v povprečju le 25 % prvotne aktivnosti COMT. Nasprotno pa alel G poveča aktivnost encima COMT, kar je povezano z nižjimi vrednostmi dopamina.

Različica rs4680 med drugim vpliva na to, kako se odločamo pod pritiskom. Glede na to, katero različico gena COMT imamo, genotipe razvrščamo v bojevniški tip (GG genotip), zaskrbljeni tip (AA genotip) ali uravnoteženi tip (genotip AG), ki je kombinacija obeh tipov.

Posamezniki bojevniškega tipa običajno boljše delujejo pod pritiskom, kadar je njihov dopamin na optimalni ravni. Nasprotno pa se posamezniki zaskrbljenega tipa s stresom ne soočajo tako dobro. Njihova proizvodnja encima ne zadostuje za takojšnjo razgradnjo dopamina, ki se sprosti pod stresom, zaradi česar preseže optimalne vrednosti.

Posamezniki bojevniškega tipa običajno boljše delujejo pod pritiskom, kadar so vrednosti dopamina optimalne. Glede športa so zanje priporočljivejši intenzivnejši treningi, na primer intervalni treningi, ki povišajo vrednosti dopamina. Poleg tega v stresnih situacijah njihove misli ostanejo jasne in verjetno v življenju sprejmejo več tveganih odločitev.

V športu bi to lahko pomenilo prednost, saj mora športnik za boljši rezultat tvegati. Bojevniški tip je povezan tudi z višjim pragom bolečine in prednostjo pri izvajanju nalog, ki zahtevajo pozornost. Nasprotno pa imajo lahko v nestresnih situacijah težave z učinkovitostjo.

Posamezniki zaskrbljenega tipa se s stresom v splošnem ne soočajo tako dobro. Njihova proizvodnja encima ne zadostuje za takojšnjo razgradnjo dopamina, ki se sprosti pod stresom, zaradi česar preseže optimalne vrednosti. Zelo intenzivni in stresni trening lahko nanje vpliva negativno, povzroči duševno utrujenost in pretreniranost. Zanje je zelo pomembno, da si postavijo mejo in si vzamejo čas za počitek. Poleg tega so v raziskavah dokazali, da imajo osebe zaskrbljenega tipa nižji prag bolečine.

Dopamin se ne sprošča le v stresnih situacijah, temveč tudi med prijetnimi izkušnjami. Zato ne preseneča dognanje, da naj bi posamezniki zaskrbljenega tipa (počasnejša razgradnja dopamina) v primerjavi s posamezniki bojevniškega tipa ob prijetnih dogodkih izkusili več pozitivnih čustev ...