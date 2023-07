Najslabša hrana nasploh

Hrana, ki vsebuje veliko maščob, je lahko slaba ideja, če greste na vadb, trening. Zaradi stvari, kot je rdeče meso, se mora telo zelo potruditi, da bi maščobe spremenilo v energijo. Zaradi tega ste lahko utrujeni, še preden začnete športati.

No, pa še kaj se najde, po čemer ne smemo seči pred vadbo.

O tem je pri MedicineNet pisal dr. Tyler Wheeler, ameriški zdravnik za športno medicino v Family Practice Center Atlanta.

Granola ali beljakovinske ploščice

Morda se zdijo dobra ideja, preden se odpravite v telovadnico, vendar ni jasne opredelitve, kaj v resnici so. Preverite oznake - obe vrsti lahko vsebujeta veliko sladkorja. Če ga imata, ga bo vaše telo hitro porabilo, drugega pa morda ne boste dobili.

Zelenjava z veliko vlakninami

Telo potrebuje vlaknine, vendar ne pred vadbo. Zelenjava, kot so brokoli, brstični ohrovt ali cvetača, je lahko težko prebavljiva in lahko povzroči neprijetne občutke pri vadbi. Raje posezite po zelenjavi, ki je lažja za vaš organizem, kot so dobro kuhani šparglji ali krompir.

Hrana z visoko vsebnostjo maščob

Vse maščobe niso škodljive. Vendar je hrana, ki vsebuje veliko maščob, lahko slaba zamisel, če ste aktivni. Zaradi stvari, kot je rdeče meso, se vaše telo močno trudi, da bi maščobe spremenilo v energijo. Zaradi tega ste lahko utrujeni, še preden začnete delo.

Jogurt

Tako kot pri beljakovinskih ploščicah morate tudi pri jogurtih pozorno prebrati etiketo. Nekatere blagovne znamke imajo lahko presenetljivo veliko sladkorja in maščob, kar ni dobro za vašo vadbo. In če ne prebavljate zlahka mlečnih izdelkov, lahko postanek v telovadnici stvari še poslabša.

Smutiji

Teoretično se zdijo odlični kot način za hidracijo in hkratno pridobivanje hranilnih snovi. Toda v praksi je drugače. Nekateri so polni sladkorja in vam dajo le kratek naval energije, preden pride do strašnega padca. Odvisno od tega, kaj je v njem, ima lahko en sam smuti tudi do 800 kalorij.

Laneno seme

To seme ima številne potencialne koristi za zdravje - nekateri ljudje ga uporabljajo za lajšanje zaprtja ali zniževanje ravni holesterola. Vendar vsebuje veliko vlaknin in maščobnih kislin, kar ni tisto, kar bi si želeli pred vadbo. Ko ga dodajate v prehrano, bodite pozorni na to, kdaj ga uživate.

Hitra hrana

Morda je mamljivo, a na poti v telovadnico to preskočite. Verjetno se boste počutili neprijetno polne, maščobe in sladkor v večini hitre hrane pa vam bodo preprečili, da bi kar najbolje izkoristili vadbo.

Energijski napitki

Podobno kot smutiji se morda zdijo energijski napitki kot naravna spodbuda pred vadbo, vendar vsebujejo veliko stvari, ki lahko povzročijo nervozo ter dvignejo srčni utrip in krvni tlak. Energijskih napitkov se raje izogibajte, dokler ne končate vadbe.

Soda

Ta vam lahko zagotovi dvojno dnevno količino sladkorja in kofeina. Dobili boste hitro izginjajoč priliv energije in veliko kalorij, skupaj z vsemi težavami, ki jih lahko povzroči kofein. Ne daje vam nobene hranilne vrednosti in ni dobra izbira za hidracijo.

Ne bodite lačni

Čeprav veliko stvari ni primernih za prigrizke pred vadbo, je lahko prav tako slabo, če ne jeste, tudi če poskušate shujšati. Vaše telo potrebuje gorivo, da boste lahko nadaljevali z delom, vendar potrebuje pravo gorivo ob pravem času.