Paradižnik je kralj zdravja, zato ga uživajmo vsak dan

Prihaja sezona domačih paradižnikov, tistih, ki zrastejo na domačih vrtovih pod »domačim« soncem.

Paradižnik je pri nas eno najbolj razširjenih živil. Največkrat uporabljamo tudi izdelke iz paradižnika, kot je paradižnikova mezga, ajvar, kečap ali pa iz njega izdelujemo sok.

Svež paradižnik uporabljamo kot dodatek solatam ter omakam.

Botanično sicer sodi med sadje, vendar ga zaradi grenko-kislega priokusa ne obravnavamo kot sadje.

Paradižnik je glavni prehranski vir antioksidanta likopena, ki je povezan s številnimi koristmi za zdravje, vključno z zmanjšanim tveganjem za bolezni srca in raka. So tudi odličen vir vitamina C, kalija, folne kisline in vitamina K.

Zdravstvene koristi paradižnika

Uživanje paradižnika in izdelkov na osnovi paradižnika je povezano z izboljšanim zdravjem kože in manjšim tveganjem za bolezni srca in raka.

Zdravje srca

Bolezni srca, vključno s srčnimi napadi in možgansko kapjo, so najpogostejši vzrok smrti na svetu.

Študija na moških srednjih let je povezala nizko raven likopena in betakarotena v krvi s povečanim tveganjem za srčni napad in možgansko kap.

Svež paradižnik uporabljamo kot dodatek solatam ter omakam. FOTO: Bhofack2/gettyimages

Vse več dokazov iz kliničnih preskušanj kaže, da lahko dodajanje likopena k prehrani pomaga znižati LDL (slab) holesterol. Paradižnik kaže tudi zaščitni učinek na notranjo plast krvnih žil in lahko zmanjša tveganje za strjevanje krvi.

Zdravje kože

Paradižniki so koristni tudi za zdravje kože. Hrana na osnovi paradižnika, bogata z likopenom in drugimi rastlinskimi spojinami, lahko kožo zaščiti pred opeklinami.