Najlažji način, kako postati boljši na tekaških smučeh

Rekreativni tekači na smučeh prevečkrat tečemo ves čas v istem ritmu –in se čudimo, zakaj ne napredujemo hitreje. Zato, ker smo se predali monotoniji.

Zagotovo lahko izboljšamo svojo tehniko in vzdržljivost s specifičnimi treningi, ki vključujejo različne vrste vadbe. Predstavljamo nekaj nasvetov za boljši trening:

Intervalni treningi

Te vključujejo kratke, intenzivne serije teka na smučeh, ki sledijo krajšim počitkom. Pomagajo izboljšati vzdržljivost in moč. Na primer, lahko delate intervale 1- do 2- minuti hitrega teka, ki jim sledita 2 minuti počasnega teka.

Pogosto vključite tek na smučeh v hrib

Tek na smučeh po strmih vzponih bo okrepil vaše noge, izboljšal kardiovaskularno kondicijo in pripomogel k večji moči pri gibanju.

Stabilizacijski trening

Vaje za krepitev trupa, kot so deska, rotacija trupa in različni izpadi, bodo izboljšale vašo stabilnost na smučeh, saj boste lažje obvladovali neravne terene.

Tehnične vaje

Povečajte učinkovitost z vajami za izboljšanje drže, kot so vaje za pravilno dihanje in optimizacijo gibanja rok in nog.

Vaje za moč

Uporaba uteži in elastik za krepitev nog, rok in trupa bo pripomogla k večji vzdržljivosti in moči pri teku na smučeh.

Kardio treningi

Redno izvajanje aerobnih vaj, kot so tek, kolesarjenje ali plavanje, bo izboljšalo vašo splošno vzdržljivost.

Vključite prehode iz počasnega v hitro gibanje

Na vadbi vključite vaje, kjer na kratkih odsekih preklapljate iz počasnega teka v hitrejšega, kar pomaga izboljšati vašo prilagodljivost in hitro odzivanje.

Raztezanje

Po vsaki vadbi se posvetite raztezanju, da ohranite gibljivost in preprečite poškodbe.

Z rednim vključevanjem teh vaj v trening lahko izboljšate svojo hitrost, vzdržljivost in tehniko teka na smučeh.