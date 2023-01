Sem nov v teku na smučeh. Kakšno vrsto smuči naj kupim?

Ker sem nov v teku na smučeh, in ne vem, kolikokrat bom tekel, ali naj kupim rabljene smuči?

Zdi se kot dovolj osnovni vprašanji ... No, kot pri skoraj vsakem drugem športu je tudi v svetu teka na smučeh nešteto možnosti, med katerimi lahko izbirate.

Obstaja orodje za vsako delo in je delo za vsako orodje. Tudi pri smučarskem teku je tako in dobro je vedeti, da ni enega kompleta tekaških smuči, ki bi se kar sam prilagodil vsem okoliščinam.

Tekaške smuči in oprema, ki sodi k temu športu, je podobna kateri koli drugi opremi za športe na prostem. Vse je zasnovano tako, da deluje optimalno, seveda dokler se uporablja v priporočenem okviru pogojev.

Če ste začetnik v teku na smučeh in želite kupiti opremo, prisluhnite našim priporočilom ...

Kje bi radi tekli?

Razmislite o vrsti smučarskega teka, ki ga boste najpogosteje izvajali, in kupite opremo, ki ustreza tej tekaški tehniki. Zagotovo je to prva večja odločitev, ki jo boste morali sprejeti, ko se boste odločali, katero vrsto smuči kupiti. Boste predvsem tekli na smučeh na urejenih smučiščih ali tudi izven utrjenih poti?

Kakšne tekaške smuči poznamo?

• Klasične in smuči za drsalno tehniko so najbolj primerne za urejene proge v tekaškem središču ali na urejenem poligonu za učenje teka.

• Smuči za hojo na smučeh izven urejenih prog se najbolje obnesejo na neurejenem terenu. A o teh drugič.

Vrste tekaških smuči



Klasične tekaške smuči

Te smuči so znane tudi kot tradicionalne ali klasične tekaške smuči. To so dolge, tanke smuči, ki imajo na spodnjem delu, na sredini drsne plošče območje oprijema za mazanje maž za oprijem, ali imajo vzorec ribje luske; poznamo pa tudi take, ki jih sploh ni treba mazati. Zlasti slednje so vse bolj popularne in, resnici na ljubo, daleč najbolj praktične. So nekoliko počasnejše od smuči, ki jih mažemo z voski za drsenje in z mazivi ali klistri za oprijem, vendar dovolj dobro delujejo v vseh pogojih. Hitrost pa pri uživanju v naravi ne igra nobene vloge.Take smuči so namenjene za klasično tehniko teka na smučeh. To so idealne smuči za urejene tekaške steze, za kakovostno vrezane smučine, in gibanje na njih je za mnoge najbolj prvinsko. Je najbolj podobno navadni hoji ali hoji po smučarsko, s palicami.

Kot mnogi primeri izjemnega in praktičnega dizajna v življenju klasične smuči zmanjšajo kompleksno naravo svoje naloge v najpreprostejšo možno obliko. Glavni namen smuči je, da pomagajo smučarju premagati trenje in gravitacijo, ko se premika naprej.

Geometrijske značilnosti klasičnih tekaških smuči so, da so razmeroma dolge, druga izrazita fizična lastnost klasičnih tekaških smuči (glede na njihovo težo in obliko) je, da nimajo kovinskih robnikov, za razliko od smuči za smučarsko pohodništvo. Dolžina klasičnih tekaških smuči? Tradicionalno so bile tekaške smuči enostavno - predolge. Zdaj so na splošno - dolge ...

Stari standard za določanje dolžine smuči je bil, da z eno roko sežete v zrak, medtem ko stojite. Nato bi izmerili višino (dolžino) do zapestja. Vendar že dolgo ni več tako. Zahvaljujoč oblikovalskemu napredku pri notranji strukturi klasičnih smuči lahko krajša smučka učinkoviteje prenaša težo. Glavni odločilni dejavnik za dolžino klasičnih tekaških smuči je tekačeva telesna masa.

V kontekstu izbire smuči je pomembno biti pošten glede svoje telesne mase. Pri izposoji ali nakupu smuči, ki so zasnovane tako, da lahko prenašajo težo lažje osebe, boste območje oprijema smuči zelo podaljšali. To ustvarja prekomerno trenje, zaradi katerega bo celo drsenje navzdol počasno.

Po drugi strani pa, če nadenete smuči, ki so namenjene osebi, ki je težja od vas, nikoli ne boste dobiti nobenega oprijema. To je posledica nezmožnosti stika smuči s podlago. Preprosto povedano, ne boste mogli naprej. Ker se ne boste mogli od ničesar odriniti.

Vsaka smučka vsakega proizvajalca ima svojo specifično težo, ki jo prenese. Najhitreje in najlažje boste torej svojo primerno dolžino smuči določili tako, da upoštevate njihova priporočila. Ta dolžina se meri v centimetrih.

Uporaba priporočila proizvajalca smuči je zagotovo najlažji način za določitev pravilne dolžine vaših klasičnih tekaških smuči.

To je najboljša možnost, ki jo najbolj priporočamo, razen če imate v bližini trgovino s tekaškimi smučmi z usposobljenim osebjem. Tega pa pri nas skoraj ni.

Uporaba priporočila proizvajalca je tudi edina možnost, ki jo imate, če ste primorani smuči kupovati prek spleta. Trik je pravzaprav v razumevanju vsebine grafikonov s priporočili, kako izbrati prave smuči za tek.

Tudi, če je vse, kar želite, številka, kako dolge naj bodo smuči, je po spletu modro brskati za dodatnimi pojasnili, kako se ta dolžina določi. Zato, ker boste tako bolje razumeli, kako zelo je klasična tehnika povezana s pravilno izbiro smuči.

Naš namig: če menite, da boste veliko tekli na smučeh, kupiti kakovostne smuči, ki jih ni treba mazati. So nekaj dražje, vendar vam bodo zelo dolgo služile, v vseh snežnih pogojih in na različnih terenih. Skratka - smuči bodo vedno nudile oprijem.

Za prosti slog, skate. To so dolge, tanke smuči z gladko drsno ploskvijo in za drsalno tehniko smučarskega teka. So pa krajše od tistih za klasiko.

So idealne za smučarski tek na širokih ravnih urejenih progah, ki so dobro urejene in gladke. Smuči ni treba mazati za oprijem, le za drsenje, in to je dobro, da vam naredijo v smučarskem servisu. Tek s tako pripravljenimi smučmi je čisti užitek.

Tudi pri izbiri pravilne dolžine in trdote smuči za drsalno tehniko igra telesna masa veliko vlogo. Priporočila proizvajalca so najboljša, kot začetnik pa bolj kot par hitrih smuči potrebujete nekaj ur učenja smučarskega teka v klasični tehniki.

Morda je celo najbolje obiskati tečaj klasičnega smučarskega teka in potem razmišljati, kakšne smuči za prosti slog bodo za nas najboljše.