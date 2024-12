Najbolj naravni načini za zdravljenje izpadanja las

Drugi dodajajo, da je njihovo počutje odvisno od tega, kako so videti njihovi lasje. Velja tako za ženske kot za moške …

Kako nam narava lahko pomaga? Na veliko načinov – nekateri so nenavadni, kar pomeni, da so lahko samo dobri …

O tem je pri MedicineNet pisala zdravnica Stephanie S. Gardner.

Mi dodajamo vprašanje, kako učinkovite so zadeve, ki naj bi pomagale pri obnavljanju las? Dodatki, torej. Ali delujejo? Razen, če vam je bilo diagnosticirano resno pomanjkanje določenega vitamina, minerala ali hranila, je malo verjetno, da bodo kakršni koli dodatki za rast las opazno vplivali na njihovo rast ali ponovno rast.

Po drugi strani pa je vedno pomembno vzdrževati zdravo in uravnoteženo prehrano.

Čebulni sok

Žveplo v čebulnem soku pomaga pri rasti las. O tem ni veliko raziskav, vendar so ga v manjši študiji preizkusili pri ljudeh z alopecijo areata, ki povzroča neenakomerno izpadanje las. Če boste zadevo poskusili, boste morda želeli dodati nekaj, kar bo prikrilo vonj.

Železo

To ključno hranilo pomaga telesu tvoriti kri, njegova nizka raven pa je povezana z izpadanjem las. Razlog za to ni jasen … Poskrbite, da boste zaužili veliko živil, bogatih z železom. To so meso, ribe, perutnina, tofu, brokoli in vse vrste zelenjave. Preden vzamete tablete z železom, se posvetujte z zdravnikom, saj to lahko povzroči bruhanje in zaprtje. Zelo visoki odmerki so lahko celo smrtni.

Biotin

Pri izpadanju las zdravniki predpisujejo biotin (vitamin B7) in dosegajo dobre rezultate. Čeprav je varen, ga verjetno dovolj dobite s hrano, ki jo jeste. Jajca, pšenični kalčki in gobe vsebujejo veliko biotina. Čeprav se številni izdelki za lase hvalijo, da ga vsebujejo, ni veliko dokazov, da bodo pomagali pri izpadanju las.

Cink

Ker cink pomaga pri večini procesov v telesu, ki vas ohranjajo pri življenju, ni presenetljivo, da krepi tudi folikle pod lasiščem, ki negujejo lase. Ker telo nima možnosti shranjevanja cinka, ga vsak dan potrebujete nekaj v svoji prehrani. Če je njegova raven nizka, obstaja nekaj dokazov, da lahko jemanje cinka pomaga pri izpadanju las, vendar je potrebnih še več raziskav. Zdravnik bo verjetno najprej poskusil z drugimi načini zdravljenja.

Aromaterapija

Olja sandalovine, sivke, rožmarina in timijana se za zdravljenje izpadanja las uporabljajo že več kot 100 let. Spojina v njih naj bi spodbujala rast las. Eno ali več teh olj si lahko vsak večer vsaj dve minuti vtrite v lasišče. Nato glavo zavijte v toplo brisačo, da se olje lažje vpije. Bonus je, da takšna nočna masaža lepo diši in vam lahko pomaga, da se počutite bolj sproščeno.

Silicij

Visoka vsebnost tega skupnega elementa lahko upočasni izpadanje las. Kljub temu se najprej posvetujte s svojim zdravnikom. Ni še namreč jasno, kako varni so silicijevi dodatki.

Selen

Nekateri dodatki za rast las vsebujejo hranilo, imenovano selen. Ta lahko pomaga telesu, da se bori z vsemi toksini, ki ste jim izpostavljeni (na primer s kajenjem ali nečistim zrakom), in ohranja vaše lasne mešičke zdrave. Čeprav podgane in miši z nizko vsebnostjo selena začnejo plešaviti, to ni dokazano za ljudi. Pravzaprav lahko preveč selena dejansko povzroči izpadanje las in težave s spominom.

Melatonin

Melatonin poznamo kot hormon spanja. Veliko ljudi ga jemlje kot dodatek za dober nočni počitek ali za zmanjšanje posledic časovnega zamika. Krema z melatoninom pa lahko tudi pospeši rast las ali upočasni njihovo izpadanje.

Razlogi za to niso jasni, vendar so ugotovili, da so ljudje, ki so na lasišču uporabljali mešanico melatonina, v 30 dneh opazili manjše izpadanje las.

Se spopadate s prhljajem? Melatonin lahko pomaga tudi pri tem. Kot pri vseh dodatkih se najprej posvetujte s svojim zdravnikom.

Bučno olje

Dnevni odmerki bučnega olja, ki ga zaužijete, lahko pomagajo povrniti lase. Čeprav je potrebnih več raziskav, je ena od manjših študij pokazala, da se je pri moških, ki so šest mesecev vsak dan jemali štiri kapsule, število las povečalo za 40-odstotkov. To je tako veliko, da se velja nujno pogovoriti, kaj o tem misli vaš zdravnik.

Zeleni čaj

Izvleček iz njegovih spojin pomaga pri številnih zdravstvenih težavah. Pri rasti las lahko pomaga spojina, imenovana EGCG. Je močna spojina, ki lahko koristi zdravju, pomaga pri izgubi teže in preprečuje določene kronične bolezni.

Največ ga je v zelenem čaju, najdemo pa ga tudi v drugih rastlinskih živilih.

Če ga jemljete kot dodatek, je bil EGCG občasno povezan z resnimi stranskimi učinki.

Vendar pa dodatke zelenega čaja uporabljajte zelo previdno – nekatere vrste vsebujejo druge spojine, ki lahko povzročijo bolezni. Ne bodite sam svoj zdravnik na način, da boste končali v bolnišnici pri pravih zdravnikih.

Aminokisline

To so gradniki beljakovin. Pomagajo telesu, da deluje tako, kot bi moralo. Nekatere aminokisline, kot sta cistein in L-lizin, imajo posebno vlogo pri ohranjanju zdravih las. Vendar vam jih ni treba jemati v obliki prehranskih dopolnil. Aminokisline morate dobiti z zdravo prehrano. Dobri viri so skuta, ribe, jajca, semena in oreščki, polnozrnata žita in meso.

Pametna nega las

V nekaterih primerih si lahko pri izpadanju las pomagate z majhnimi in preprostimi spremembami. Pri umivanju, sušenju in krtačenju las bodite nežni. Ne drgnite las!

Omejite uporabo kodralnikov in vročih valjčkov, ki lahko oslabijo vaše lase. Če kadite, je zdaj pravi čas, da prenehate kaditi. Pri moških, ki kadijo, je verjetnost izpadanja las večja kot pri tistih, ki ne kadijo.

Ukrotite stres

Težko obdobje v življenju lahko včasih privede do izpadanja las. Poskusite obvladati svoj stres. Poskusite tehnike, kot so meditacija, globoko dihanje, sprostitvene vaje ali pogovor s svetovalcem.

Odlična možnost je tudi telesna vadba. Vse te tehnike se je enostavno naučiti in dokazano pomagajo pri zmanjševanju napetosti. Ne pozabite, da je najboljše zdravljenje izpadanja las odvisno od vzroka. Za nasvete se posvetujte s svojim zdravnikom.