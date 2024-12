Zakaj smo decembra najbolj utrujeni? Ne, zato ker je konec leta

Glavni vzrok utrujenosti in mnogih bolezni, zlasti kroničnih degeneracijskih bolezni, je osnovna celična okvara.

Celični pristop k zdravju se izraža v razumevanju, da na celice in tudi na človeška tkiva in organe vplivajo notranje in zunanje okolje celice, zgradba njene membrane, povezave, signalne poti, encimsko delovanje in proizvodnja energije znotraj celic.

Osnovni celični pristop k zdravju zajema zaužitje zadostne količine hranil, nujnih za celično delovanje, in ključne antioksidante, ki celične strukture varujejo pred škodo, ki jo povzročajo visoke ravni sladkorja v krvi, strupi in vnetja.

December, običajno označen kot mesec praznovanj in veselja, za mnoge prinese nepričakovano utrujenost. Psihologi, zdravniki in sociologi opozarjajo, da kombinacija fizičnih, čustvenih in družbenih dejavnikov pogosto vodi do občutka izčrpanosti prav v tem obdobju leta.

Povečan stres in obveznosti

Praznični čas pogosto pomeni dodaten pritisk zaradi nakupovanja daril, načrtovanja družinskih srečanj in udeleževanja različnih dogodkov. Povečana pričakovanja, tako osebna kot družbena, lahko ustvarijo stres in preobremenjenost, ki se odražata v pomanjkanju energije.

Psihologi opozarjajo, da praznični stres pogosto izvira iz želje, da bi bil december popoln. »To je čas, ko ljudje pogosto precenijo svoje zmogljivosti in poskušajo zadovoljiti vse okoli sebe, pri tem pa pozabijo nase,« pravi dr. Ana Kovač, klinična psihologinja.

Kratki dnevi in pomanjkanje sončne svetlobe

Zima prinaša krajše dneve in manj naravne svetlobe, kar lahko vpliva na raven vitamina D in posledično na razpoloženje. Pomanjkanje sončne svetlobe je neposredno povezano s sezonsko afektivno motnjo (SAD), ki povzroča utrujenost, motnje spanja in nižjo raven energije.

»S krajšimi dnevi se mnogim ljudem poruši notranji cirkadiani ritem, kar lahko vodi do občutka utrujenosti skozi celoten dan,« pojasnjuje dr. Marko Novak, specialist za spanje.

Spremembe v prehrani in spalnih navadah

Praznične pojedine in večerna druženja lahko porušijo običajne prehranske in spalne navade. Večja količina sladkorja, alkohola in težke hrane v kombinaciji s krajšimi nočmi spanja vodi do fizičnega izčrpanja.

»Prebava težje hrane in predelava alkohola zahtevata več energije, kar lahko obremenjuje telo in povzroča občutek utrujenosti,« opozarja nutricionistka Lara Tomšič.

Praznična melanholija

Kljub praznični evforiji nekateri posamezniki občutijo melanholijo, povezano s preteklimi dogodki, izgubljenimi odnosi ali pričakovanji, ki jih niso dosegli. Ta čustvena obremenitev se lahko prevede v splošno utrujenost in zmanjšano motivacijo.

Kako si lahko pomagamo?

Postavite prioritete: Osredotočite se na najpomembnejše obveznosti in ne poskušajte narediti vsega popolno.

Ohranite zdrave navade: Pazite na uravnoteženo prehrano, redno gibanje in zadosten spanec.

Poiščite čas za sprostitev: Uvedite trenutke zase, stran od hektike prazničnega obdobja.

Dovolj sončne svetlobe: Preživite čim več časa na prostem ali uporabite svetlobno terapijo.

Čeprav je december čas praznikov, lahko za mnoge predstavlja tudi obdobje intenzivne utrujenosti. Razumevanje razlogov in skrb za lastno dobrobit lahko pomagata, da se soočimo s tem izzivom in praznične dni preživimo v boljšem razpoloženju.