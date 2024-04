Tole nam sporoča svetovni dan zdravja: Moje zdravje, moja pravica

Neenakosti obstajajo v vseh družbah, a jih zanikamo, če jih ne odkrivamo in ne prikazujemo. Osnova vseh strategij za zmanjševanje neenakosti v zdravju na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju je ustrezno vrednotenje in spremljanje razlik v zdravju s pomočjo kazalnikov.

Na NIJZ se problematike neenakosti zavedajo, saj so že leta 2011 objavil prvo sodobno pregledno publikacijo o neenakostih v zdravju in definirali »socialno-ekonomske neenakosti v zdravju« kot » tiste razlike v zdravstvenih stanjih med družbenimi skupinami z različnim socialno-ekonomskim statusom, ki jih lahko preprečimo in so nepravične".

Cilj zmanjševanja neenakosti v zdravju je izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v vseh regijah, še posebno med starejšimi, socialno šibkejšimi in manj izobraženimi.

Neenakosti v zdravju pomenijo izziv, saj močno vplivajo na kakovost življenja posameznikov pa tudi družbe v celoti. Ljudje se med seboj razlikujemo in seveda obstajajo tudi razlike v zdravju.

Neenakosti v zdravju so razlike, ki močno zaznamujejo življenje posameznikov in skupin ljudi, ne da bi na to mogli vplivati. Zato so te neenakosti nepravične in kot sodobna družba si moramo prizadevati, da jih odpravimo ali vsaj zmanjšamo z različnimi ukrepi.

Po vsem svetu je pravica do zdravja milijonov ljudi vse bolj ogrožena

Tema letošnjega leta »Moje zdravje, moja pravica« je bila izbrana, da bi zagovarjala pravico vsakega posameznika, kjerkoli, do dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev, izobraževanja in informacij kot tudi do varne pitne vode, čistega zraka, dobre prehrane, kakovostnega stanovanja, dostojnega dela in okoljskih pogojev ter svobode pred diskriminacijo.

Bolezni in nesreče se kažejo kot glavni vzroki smrti in invalidnosti

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je našla način, da vsaj 140 držav priznava zdravje kot človekovo pravico v svoji ustavi. Kljub temu države ne sprejemajo in ne izvajajo zakonov, ki bi zagotovili, da imajo njihovi prebivalci pravico do dostopa do zdravstvenih storitev. To potrjuje dejstvo, da leta 2021 vsaj 4,5 milijarde ljudi – več kot polovica svetovnega prebivalstva – ni bilo v celoti preskrbljena z bistvenimi zdravstvenimi storitvami.

Konflikti uničujejo življenja, povzročajo smrt, bolečino, lakoto in psihološko stisko

Kazalniki neenakosti v zdravju

S kazalniki zdravja prikazujemo izide in pomembne dejavnike, ki vplivajo na glavne vzroke bolezni in smrti. Te informacije pomagajo organizacijam, skupnostim in državam, da osredotočijo svoje vire in prizadevanja za izboljšanje zdravja in dobrega počutja za vse ljudi.

Socialno-ekonomske neenakosti v zdravju so tiste razlike v zdravstvenih stanjih med družbenimi skupinami z različnim socialno-ekonomskim statusom, ki jih lahko preprečimo in so nepravične. Za učinkovito zmanjševanje neenakosti v zdravju je nujno, da jih celovito poznamo, predvsem, kakšne so in kaj jih povzroča.

Starajoče se prebivalstvo

S hitro starajočim se prebivalstvom so povezani številni izzivi. Aktivno in zdravo staranje se nanaša tako na posameznike kot na skupnost in omogoča ljudem, da uresničijo svoje možnosti za dobro zdravje in počutje ter da se udeležujejo aktivnosti v skladu s svojimi potrebami, željami in zmožnostmi.

Strokovnjaki za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje poudarjajo, da so poleg telesnih, duševnih in socialnih potreb v starosti še posebno akutne potrebe po ohranjanju telesne in duševne kondicije ter po osebnem medčloveškem odnosu in doživljanju smisla starosti.

Za njihovo ohranjanje je ključnega pomena poznati svoj organizem in ga zavestno krepiti zlasti na področju, kjer ima človek dedne, okoljske ali osebne dejavnike tveganja za katero od kroničnih nenalezljivih bolezni.

Pomembna je tudi zavestna skrb za gibanje in zdravo prehranjevanje, ki sta odločilna varovalna dejavnika za vse vidike zdravja, še posebno pa za preprečevanje padcev v starosti, ki so pogosti.

Med starejšimi ljudmi se epidemično širi tudi osamljenost kot najnevarnejša socialna bolezen, zato je treba za oblikovanje politik in programov za podporo zdravja starejših upoštevati vse vidike, poročajo na NIJZ.

***

7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja. Letošnja tema je »Moje zdravje, moja pravica«.

Vsi si zaslužimo živeti zdravi v varnem in zdravem okolju, imeti dostop do zdravstvenih storitev, biti zdravstveno pismeni in živeti svobodno ne glede na to, kdo smo in kje živimo. Imeti možnost, da se samostojno odločamo o svojem zdravju.

Vsi skupaj in vsak posebej lahko pomembno prispevamo k uresničevanju lastne pravice do zdravja in ustvarjanju boljšega sveta za vse.