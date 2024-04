Tekli bodo od faksa do faksa

Študentke in študenti, diplomantke in diplomanti, zaposlene in zaposleni Univerze v Ljubljani, bodo danes tekli na 5. Teku od faksa od faksa. Štart je ob 17-uri.

V rekreativnem tempu bodo tekli na 5, 10 ali 15 km dolgih trasah, ki vodijo mimo 25 fakultet in akademij Univerze v Ljubljani. Startnine ni, vsi sodelujoče in sodelujoči prejmejo tudi spominsko majico.

Začetek teka je v študentskem naselju Rožna dolina (med študentskimi domovi in Univerzitetno športno dvorano Rožna dolina).

Prijava na tek od faksa do faksa žal ni več možna, saj so vsa mesta že zasedena (700 prijav v 48 urah). Zaradi varnosti vseh sodelujočih je omejitev prijav obvezna. Vabljeni k spodbujanju udeležencev ob progah in na cilju/startu v študentskem naselju Rožna dolina.

Program

16.00–16.45: prevzem majic

16.45–16.55: skupinsko ogrevanje in fotografiranje

16.55–17.00: razvrstitev po skupinah (glede na dolžino in čas teka)

17.00– štart skupin, spremljevalni program

18.00– osvežitev, spremljevalni program

Pester spremljevalni program

Določitev krvne skupine, vpis v bazo krvodajalcev, predstavitev prostovoljskih programov na področju dela z mladimi in širše = Info točka Rdečega križa Slovenije

Slackline delavnica - predstavitev in hoja

Ultimate frizbi delavnica - predstavitev in igranje

Namizni ročni nogomet - možnost igre

Strelastika - možnost igre v dvoje ali turnir 2x2

Spremljevalni program bo potekal od 16.30 do 19.30 na lokaciji starta/cilja v študenskem naselju Rožna dolina.

Trase teka

Sodelujoče in sodelujoči bodo lahko tekli na treh različno dolgih trasah:

Trasa 5 km: Univerzitetna športna dvorana Rožna dolina - Biotehniška fakulteta - Veterinarska fakulteta - Fakulteta za matematiko in fiziko - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - Fakulteta za elektrotehniko - Univerzitetna športna dvorana Rožna dolina.

Trasa 10 km: Univerzitetna športna dvorana Rožna dolina – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje – Akademija za glasbo - Rektorat UL - Pravna fakulteta - Teološka fakulteta - Medicinska fakulteta - Fakulteta za šport - Zdravstvena fakulteta - Fakulteta za arhitekturo - Filozofska fakulteta - Fakulteta za strojništvo - Fakulteta za farmacijo – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo - Naravoslovnotehniška fakulteta – Fakulteta za elektrotehniko - Univerzitetna športna dvorana Rožna dolina.

Osvežitvena stojnica s pijačo bo pred Fakulteto za šport.

Trasa 15 km: Univerzitetna športna dvorana Rožna dolina – Biotehniška fakulteta - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo – Fakulteta za računalništvo in informatiko – Fakulteta za socialno delo – Pedagoška fakulteta – Ekonomska fakulteta – Fakulteta za upravo – Fakulteta za družbene vede – Univerzitetna športna dvorana Rožna dolina.

Osvežitvena stojnica s pijačo bo pred Fakulteto za upravo.