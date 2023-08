Breskve so v Evropo prišle iz Perzije, na Kitajskem pa so jih začeli gojiti že dolgo preden so prispele na evropska tla.

Obstajajo zapisi, da so breskev nekaj časa imenovali perzijsko jabolko, v kitajski literaturi pa so pogosto opisovali rože in drevesa z zrelimi plodovi.

Danes je Evropa največja proizvajalka breskev na svetu in to sezonsko sadje, ki spada v družino koščic, ni priljubljeno le zaradi izjemnega okusa, ampak tudi zaradi pomembnih koristi za zdravje.

Pomagajo pri procesu prebave, saj so polni vlaknin

Ena srednje velika breskev zagotavlja skoraj 10 odstotkov dnevnih potreb po vlakninah. Poleg tega, da vlaknine breskve preprečujejo zaprtje in pomagajo pri prebavnem procesu, pomagajo uravnavati raven sladkorja v krvi. Vsebujejo tudi prebiotike, ki hranijo koristne bakterije v našem črevesju, ki se borijo proti vnetjem, za ohranjanje imunosti in izboljšanje razpoloženja.

Krepijo naš imunski sistem

Breskve krepijo naš imunski sistem na več načinov. Ta srednje velik sadež vsebuje več kot 15 odstotkov dnevne potrebne količine vitamina C, ki je nujna sestavina za proizvodnjo, delovanje in zaščito celic imunskega sistema. Vitamin A, ki ga vsebuje približno 10 odstotkov naših dnevnih potreb v eni breskvi, pomaga pri tvorbi sluznice v dihalnih poteh, močnejše membrane pa ustvarjajo boljše zaščitne pregrade. Breskve ščitijo imunost s svojimi naravnimi protimikrobnimi lastnostmi.

Za boljše razpoloženje

Na Madžarskem breskve imenujejo »sadež miru«. So izjemno prijetnega, a ne presladkega okusa, ki spodbuja izločanje hormonov ugodja in poskrbi, da se med uživanjem počutite dobro in zadovoljno.

Za lepoto in prožnost kože

Breskve poleg močnih protivnetnih antioksidantov vsebujejo beta karoten in vitamin C, ki sta pomembna za zdravo, elastično in prožno kožo. Beta karoten - naravni vitamin A, pomaga zaščititi kožo pred soncem, preprečuje poškodbe, ogreje ton in pomaga ustvariti naraven sijaj. Vitamin C je potreben za sintezo kolagena, izboljšanje elastičnosti kože in zmanjšanje povešenosti. Breskve so zelo pomembne tudi za hidracijo, saj poleg vitaminov in mineralov več kot 85 odstotkov sestave sveže breskve predstavlja voda.

Za boljši vid in manjše tveganje za »nočno slepoto«

Lutein in zeaksantin, spojini, ki ju najdemo v breskvah, pomagata zaščititi mrežnico in lečo ter zmanjšata tveganje za degeneracijo rumene pege in sive mrene. Vsebnost vitamina A prav tako pomaga podpirati boljši vid. Pomanjkanje tega vitamina lahko povzroči stanje, imenovano kseroftalmija, ki je redka, vendar poškoduje vid in povzroči tako imenovano nočno slepoto – nezmožnost videnja v temi ali pri šibki svetlobi.

Pomoč v boju proti raku dojke

Polifenolni antioksidanti v breskvah dokazano preprečujejo rast in širjenje rakavih celic, še posebej v primeru raka dojke. Neka študija, ki je ženske spremljala 24 let, je pokazala, da po zaščitnem učinku izstopata dve vrsti sadja – večji vnos jagodičevja in breskev je povezan z manjšim tveganjem za raka dojke pri ženskah po menopavzi.

Idealno za dieto in nadzor telesne teže

Nekatere novejše raziskave so pokazale, da imajo bioaktivne spojine v breskvah protivnetne lastnosti in lastnosti proti debelosti. Zaradi njihove sposobnosti, da pomagajo uravnavati raven krvnega sladkorja in insulina, skupaj z visoko vsebnostjo vlaknin in vode so odlična izbira za dieto in uravnavanje telesne teže.

Manjše tveganje za nevrodegenerativne bolezni, kot je Alzheimerjeva bolezen

Znano je tudi, da se antioksidanti iz breskev borijo proti oksidativnemu stresu, ki ustvarja neravnovesje med proizvodnjo prostih radikalov, ki poškodujejo celice, in sposobnostjo telesa, da prepreči njihove škodljive učinke. Ta proces je ključen za zdravje možganov, saj se je izkazalo, da je oksidativni stres pomemben dejavnik nevrodegenerativnih bolezni, kot je Alzheimerjeva bolezen.

Diuretične lastnosti za boljši nadzor krvnega tlaka

Kalij, ki ga ta srednje velik sadež vsebuje toliko, da zagotavlja 8 odstotkov dnevne priporočene količine, pomaga uravnavati krvni tlak, saj deluje kot naravni diuretik, ki iz telesa odstranjuje odvečni natrij in tekočino. Na ta način se zmanjša pritisk na srce in arterije, manj je napihnjenosti želodca in pritiska na druge organe.