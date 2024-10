Koliko časa sta nalezljiva prehlad in gripa?

Ne prehlad in ne gripa nista izginila, še več, zdaj je tako, da so simptomi včasih tako podobni tistim, ki so značilni za koronavirus, da človek sploh ne ve, za čim je zbolel.

Dvom lahko odpravi samo testiranje. A tudi če smo negativni, to tegob zaradi prehlada in gripe ne spremeni.

Tako prehlad kot gripa sta nalezljiva in obe bolezni povzročajo virusi. Vendar virusi, ki povzročajo prehlad (na primer rinovirusi), niso enaki virusom, ki povzročajo gripo (virusi gripe).

Čeprav je običajno inkubacijsko obdobje pri gripi približno od enega do štiri dni, so nekateri odrasli lahko kužni že približno en dan pred pojavom simptomov in še do dva tedna po tem.

Pri ljudeh, pri katerih pri bolezni nastanejo zapleti, na primer pljučnica, se lahko obdobje nevarnosti nalezljivosti za druge podaljša za teden ali dva.

Pri prehladu večina ljudi postane kužna približno dan prej, preden se razvijejo simptomi prehlada in ostanejo nevarni za zdravje okolice še približno pet do sedem dni.

Nekateri otroci lahko viruse gripe prenašajo tudi dlje kot sedem dni, občasno tudi dva tedna. Prehlad se šteje za okužbo zgornjih dihal, gripa pa lahko povzroči tudi okužbe spodnjih dihal.

Prehlad ali gripa?

Pri prehladu in gripi se lahko pokažejo podobni zgodnji simptomi. Simptomi in znaki vključujejo kašelj, izcedek iz nosu in občutek utrujenosti. Če veste, da ste v zadnjih dneh imeli stik z nekom, ki je bil prehlajen ali je imel gripo, potem lahko z razlogom sumite, da ste se morda okužili.

Vendar so na splošno simptomi gripe močnejši kot simptomi prehlada. Pri ljudeh z gripo se pojavi zvišana telesna temperatura, imajo bolečine v telesu, mrzlico in glavobole, pri nekaterih pa še slabost in bruhajo.

Simptomi prehlada so veliko blažji in običajno ne zahtevajo zdravstvene oskrbe. Če sumite, da imate gripo, poiščite zdravniško pomoč. Gripo pogosto lahko diagnosticiramo s hitrimi testi, ki so na voljo pri večini zdravnikov.

Seveda pa je zdaj, ko vsi govorimo o novem virusu, treba natančno upoštevati pravila, ki veljajo. Strokovnjaki in zdravniki vedo, kaj storiti.

Kako se širijo virusi prehlada in gripe

Prehlad in gripa se zlahka prenašata s človeka na človeka, gripa najpogosteje s kapljicami, ki nastanejo pri kašljanju in kihanju. Virusi prehlada v kapljicah se širijo predvsem s telesnimi stiki, dotiki rok denimo ...

Te kapljice vsebujejo nalezljive viruse. Občasno kapljice pristanejo na različnih površinah in se – odvisno od sposobnosti preživetja vrste virusa – lahko prenašajo, ko se neokužen posameznik dotakne okužene površine in se nato dotakne svojih ust ali nosu.

Kdaj smo zdravi?

Kako vemo, da gripe ali prehlada nimamo več? V večini primerov ljudje s prehladom simptome preživijo brez zdravniške pomoči v približno enem tednu – čeprav včasih kašelj lahko traja tudi dlje. Vendar pa se s kašljem nalezljiv virus ne širi več. Ko simptomi in znaki prehlada minejo, je človek zdrav.

Gripa je podobna, le da so simptomi hujši, pri nekaterih posameznikih pa bo morda potrebna tudi pomoč zdravnika, na primer protivirusna zdravila. Glede na sev gripe in resnost okužbe nekateri posamezniki morda potrebujejo celo hospitalizacijo.

Ljudje so zdravi, ko simptomi izzvenijo in bolnika odpustijo iz bolnišnice.

Trebušne gripe ne povzročajo prehladi ali virusi gripe. Izraz trebušna gripa je nespecifičen izraz, ki opisuje simptome slabosti, bruhanja in driske.

Čeprav se ti simptomi lahko pojavijo pri gripi, je gripa okužba dihal. Pri večini posameznikov, ki imajo samo trebušno gripo, so vzroki običajno virusi, ki niso gripe. Podobno tudi vročinskega herpesa dejansko ne povzročajo virusi prehlada, temveč virusi herpesa.

Kdaj poklicati zdravnika

Če človek nima zdravstvenih težav, na primer zelo oslabljenega imunskega sistema, večini ljudi zaradi prehlada ni treba iskati zdravstvene pomoči.

Tisti, ki zbolijo za gripo, bodo pa morda morali poiskati zdravniško pomoč pri naslednjih simptomih:

vročina, ki je stalna ali postane visoka,

tresenje, mrzlica,

kašelj, ki povzroči krvav izpljunek in/ali izmeček zelenkasto rumene barve,

težave z dihanjem,

bolečina v prsih ali pritisk v prsih,

ponavljajoča se slabost in bruhanje,

zmedenost,

bolečina v obrazu.

Zapis smo povzeli po medicine.net.