Ko smo pod pritiskom, lahko pozabimo na prehrano

Kadar se sekiramo in smo v stresu, postane hrana popolnoma nepomembna. Včasih zato, ker se želodec čuti čudno poln (tudi če nismo ničesar jedli že ure), drugič pa je tesnoba tako vseobsegajoča, da nam postane slabo.

Obstaja veliko načinov, kako stres lahko povzroči težave s telesnim zdravjem, in čeprav močno vpliva na prebavni sistem, so posledice različne za vsakega posameznika. In to še posebej velja, ko gre za lakoto. Vpliv stresa na apetit je zelo kompleksen in se razlikuje od posameznika do posameznika.

Nekateri občutijo večjo potrebo po prigrizkih, ko so zaskrbljeni, ker kortizol (»hormon stresa«) lahko povzroči željo po hitrih virih energije (predvsem ogljikovih hidratih). Drugi morda popolnoma izgubijo apetit, saj lahko drugi hormoni, ki jih telo sprošča pod stresom (kot sta adrenalin in kortikotropin-sproščujoči hormon), zatirajo lakoto.

Ljudje imajo lahko tudi stresne prebavne simptome, kot so slabost, bolečina ali razdražen želodec, kar fizično oteži uživanje hrane.

Ni konec sveta, če občasno odložite zajtrk ali večerjo, vse dokler se ne umirite. Toda izpuščanje obrokov lahko privede do sprememb razpoloženja, utrujenosti in še več slabosti.

Tu so trije nasveti, kako poskrbeti, da boste dobili potrebne hranilne snovi.

Preden karkoli jeste, pomirite svoje živce s hitrim dihalnim vajami

Glavni razlog, zakaj kratkoročni stres lahko ubija apetit, so živčne situacije, ki aktivirajo živčni sistem, ki nadzoruje odziv »bori se ali beži« in upočasni prebavo. Da bi temu »nasprotovali«, lahko poskusite dihalne vaje s trebušnim dihanjem, ki aktivirajo vaš parasimpatični živčni sistem, in pomagajo preiti v način »počivanje in prebavljanje«.

Vse, kar morate storiti, je, da sedite ali ležite, položite eno roko na želodec tik pod rebri in drugo na prsi. Nato enostavno vdihnite globoko skozi nos in čutite, kako se vam trebuh izboči roko - brez premikanja prsi - in izdihnite skozi zaprta usta (kot da bi piskali). Izvajanje tega traja približno pet minut in to bi moralo pomagati, da se vaš um in želodec umirita.

Predvidite, kaj boste jedli, tako da imate pripravljene enostavne jedi

Namesto da bi se predali lakoti, je pametnejši pristop: uživanje pripravljenih in razmeroma enostavnih živil.

V teh situacijah je pomembno najti ravnovesje med možnostmi, ki jih boste uživali, in tistim, kar je enostavno za vaše telo. Torej bi morali izpustiti masten obrok ali nekaj z veliko vlakninami, kot je velika solata (ki bo vaš prebavni sistem pognala v pogon). Namesto tega priporočajo grickanje nevtralnih, vendar še vedno okusnih prigrizkov ali mini obrokov, kot so jogurt s svežim sadjem in granolo, narezana zelenjava s humusom, piščanec z rižem ali kvinojo ali nekaj krekerjev in arašidovega masla.

Bere se zapleteno, vendar ni. Samo odločiti se morate popraviti svoj način prehrane.

Ne delajte več stvari hkrati, medtem ko jeste

Kakršen koli obrok ali prigrizek si izberete, poskusite izklopiti obvestila na telefonu, ugasnite računalnik in sedite za mizo, ko jeste. Izogibajte se skušnjavi, da bi med virtualnim delovnim sestankom nekaj na hitro grizljali ali jedli ...

Preveč hrane, medtem ko ste zaposleni, je zanesljiv način za povečanje stresa. Namesto tega svojo pozornost usmerite na to, kaj je na vašem krožniku in si vzemite dovolj časa za obrok.

Temeljito žvečenje hrane spodbuja sproščanje prebavnih encimov v slini, ki razgrajuje delce hrane v manjše kose, ki so lažji za želodec. Veliki, hitri grižljaji pa lahko povzročijo zgago in povzročijo nelagodje v trebuhu. Poleg tega lahko pozorno uživanje hrane preusmeri vašo pozornost od zaskrbljujočih misli in (kot smo pravkar omenili dihalne vaje) sproži odziv telesa »počivanje in prebavljanje«.

In še ena stvar, ki jo morate imeti v mislih: Če vam stres redno uničuje apetit, se obrnite na osebnega zdravnika.

Morda vam bo pomagalo, če boste obiskali terapevta, ki vam lahko svetuje o prijemih, ki temeljijo na raziskavah, za boljše spoprijemanje s stresom, tako da se ne boste zanašali le na prazno in lahko hrano, ko je v želodcu »tisti občutek kepe«.