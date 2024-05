Najbolj spregledana športna hrana

V svetu športa in prehrane obstaja veliko živil, ki so pogosto spregledana, a imajo izjemno hranilno vrednost in lahko bistveno prispevajo k izboljšanju športnih zmogljivosti in okrevanju.

Predstavljamo nekaj najbolj podcenjenih živil, ki so integralna v prehrani športnikov.

Kvinoja je odličen vir kompleksnih ogljikovih hidratov, beljakovin in vlaknin. Poleg tega vsebuje vseh devet esencialnih aminokislin, kar je redko za rastlinska živila. Prav tako je bogata z vitamini (npr. B-vitaminom) in minerali (kot so magnezij, železo in cink).

Chia semena, ta mala semena so bogata z omega-3 maščobnimi kislinami, vlakninami in beljakovinami. Pomagajo pri hidraciji, saj lahko absorbirajo večkratno količino svoje teže v vodi, kar je koristno za vzdržljivostne športnike.

Sladki krompir je odličen vir kompleksnih ogljikovih hidratov, ki zagotavljajo dolgotrajno energijo. Bogat je z vitamini A in C ter kalijem, ki pomaga pri ravnotežju elektrolitov in mišičnih funkcijah.

Bučna semena vsebujejo zdrave maščobe, beljakovine, cink, magnezij in železo. Ta hranila so pomembna za regeneracijo mišic, imunski sistem in splošno zdravje.

Leča je bogata z beljakovinami, vlakninami, železom in folati. Je odličen vir energije in pomaga pri obnovi mišičnega tkiva po vadbi.

Špinača je bogata z železom, kalcijem, magnezijem in vitamini A, C in K. Povečuje raven energije, krepi kosti in pomaga pri obnovi mišic.

Grški jogurt je odličen vir beljakovin, probiotikov in kalcija. Pomaga pri obnovi mišic po vadbi in podpira zdravo prebavo.

Orehi so bogati z omega-3 maščobnimi kislinami, beljakovinami in antioksidanti. Pomagajo pri zmanjšanju vnetij in podpirajo zdravje srca.

Jajca so odličen vir visoko kakovostnih beljakovin in vsebujejo pomembne vitamine in minerale, kot so vitamini B12, D in železo. So vsestranska živila, ki jih je mogoče enostavno vključiti v vsakodnevno prehrano.

Ovseni kosmiči so bogati z vlakninami, beljakovinami in počasnimi ogljikovimi hidrati, kar zagotavlja dolgotrajno energijo. Prav tako vsebujejo beta-glukan, ki podpira zdravje srca.

Vključitev teh živil v dnevno prehrano lahko pomaga športnikom pri doseganju boljših rezultatov, izboljšanju regeneracije in splošnem zdravju. Pomembno je, da športniki uživajo raznovrstno in uravnoteženo prehrano, ki vključuje tudi ta pogosto podcenjena živila.

Dobra prehrana lahko pogosto nadomesti potrebo po športnih dodatkih, saj celovita prehrana zagotavlja več hranilnih snovi, ki jih telo potrebuje za optimalno delovanje, poudarjajo na ameriški kliniki Mayo, in dodajajo, da je uravnotežena prehrana, bogata z naravnimi živili, ključna za zagotavljanje energije in podpore telesu med vadbo in po njej.​