Kidd je stopil v bran Dončiću

Ko moštvu ne gre, je (upravičeno ali ne) prvi na udaru njegov glavni zvezdnik. Luka Dončić se tega zaveda in z veseljem prevzame krivdo tudi, ko za to ni nobene potrebe, zato je prav, da ob velikih zmagah, kot je bila Dallasova s 122:84 na četrti tekmi finala, prevzame tudi levji delež slave in zaslug. Misija za Luka in soigralce ostaja enaka, igralci na robu prepada razmišljajo le o naslednji stopnički, ne o končnem cilju, ki se še vedno zdi nedosegljiv. Morda pa tudi ne, že v noči na torek bo jasno, če ima Dallas prave možnosti za zasuk, ali pa je Boston le preračunljivo želel slavje šampionskega prstana pričakati pred svojimi navijači.

V zadnjih dneh so analitiki, komentatorji in nekdanji igralci v ligi NBA kar tekmovali, kdo bo bolj ostro okrcal Dončića zaradi igre v obrambi, ga označil za telesno slabo pripravljenega, marsikdo je podvomil tudi v to, če je Luka res pravi superzvezdnik lige. Takšne so pač zakonitosti ameriške medijske sfere, redkokdo se še spomni, kako so manj kot mesec dni nazaj po odličnih predstavah proti Minnesoti Dončića kovali v zvezde. Luka se z mediji vsaj na videz ne obremenjuje, a je seveda slišal kritike in na četrti tekmi je v obrambi zaigral mnogo bolj agresivno, branilci ga niso tako zlahka prebijali, s pametnim postavljanjem je onemogočal tudi hitrejše košarkarje. Njegovih 29 točk v napadu je skoraj samoumevnih, večino je dosegel na začetku tekme, ko je Dallas gradil prednost in že do polčasa (61:35) odločil srečanje.

Oder po prvi finalni zmagi je trener Jason Kidd izkoristil, da je stopil v bran slovenskemu zvezdniku: »Zelo hitro nekoga začnemo pribijati na križ, a pomislite, kako bi bilo, če bi se vi znašli v takšnem položaju? Razumem, takšne so zahteve posla, a od Luka pričakujete, da je nekaj, kar nikoli ni bil. Ni slab v obrambi, a vi od njega zahtevate, da je superzvezdnik tudi pri obrambnih nalogah. Raje uživajte v igrah zvezdnika, ki na največjem odru iz dneva v dan igra odlično.« Peta tekma finalne serije bo v Bostonu na sporedu v noči na torek ob 2.30.