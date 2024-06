Bridget Jones: Že snemajo četrti del! (Suzy)

Kot smo že pisali, so v Londonu začeli snemati četrti film o Bridget Jones. Če bi sledili knjigam, je bil tretji del o njenem dojenčku izmišljen za film in je iz njega šele pozneje nastala (četrta) knjiga v obliki spominov oziroma dnevniških zapisov priljubljenega lika. V dejanski tretji knjigi, ki zdaj postaja četrti film, je namreč Bridget samska mati dveh otrok, ki se nekaj let po smrti ljubljenega Marka Darcyja trudi najti svoj prostor v svetu modernih zmenkarij. Na tej poti najde mlajšega moškega, ki ji obrne svet na glavo.

Kako močno bo film sledil zgodbi, še ne vemo. Ker pa se velik del filma odvija na londonskih ulicah, je snemalno ekipo in največje zvezde seveda nemogoče prezreti. Vračajo se stari znanci: Renée Zellweger kot Bridget, Gemma Jones in Jim Broadbent kot njena oče in mama, tudi Bridgetini prijatelji bodo spet nazaj, v vlogah bodo nastopili Sarah Solemani, Sally Phillips, Shirley Henderson in James Callis. Vračata se tudi Emma Thompson v vlogi ginekologinje in celo Hugh Grant kot večno izmuzljivi Daniel Cleaver. Vendar bo Bridget najbolj navdušil mladi tridesetletni Roxster, ki ga bo igral Leo Woodall. Prihaja tudi kup novih obrazov, ki bodo nedvomno popestrili zgodbo.

Vsekakor se obeta še ena uspešnica, v kateri ne bo manjkalo humornih zapletov. Tudi mi že komaj čakamo, da vidimo, v kaj se bo tokrat zapletla, vendar bomo na rezultat snemanja čakali vse do naslednjega leta, saj naj bi film luč sveta ugledal prav na valentinovo. Do takrat pa uživajte v utrinkih s snemanja.