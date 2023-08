Kmalu bo naš zdravnik na podlagi poslanega selfija ugotovil zdravje našega srca

V ne tako oddaljeni prihodnosti se obeta preprost in ekonomičen način preverjanja stanja koronarnih arterij.

V nedavno objavljeni študiji v reviji European Heart Journal so znanstveniki uporabili umetno inteligenco, algoritmov strojnega učenja in s štirih fotografij človeškega obraza so odkrili koronarno arterijsko bolezen.

Ali veste, kako nastanejo infarkti in angina pektoris? Te arterije imenujemo tudi srčne žile, njihova vloga pa je oskrba srčne mišice s kisikom in potrebnimi hranili. Ko se maščoba nabira na notranji steni krvnih žil, pride do njihovega zoženja.

Glede na stopnjo zožitve, lahko pride do motenj normalnega pretoka krvi, angine pektoris ali akutnega miokardnega infarkta. To so pogosto situacije, ko se postavi diagnoza koronarne bolezni, omenjena metoda pa bi lahko imela pomembno vlogo pri zgodnji oceni tveganja za srčno-žilne bolezni.

Kaj zdravnik razbere s fotografije?

Znanstvena javnost že ve, da nekatere spremembe na obrazu kažejo na povečano tveganje za bolezni srca in ožilja. Nekateri od njih so redčenje las in pojav sivih las, gube, upogibi ušesnih mečic, kopičenje majhnih, rumenih oblog holesterola pod kožo vek, pa tudi siv ali bel obroč holesterola in maščobe okoli vek.

Človeško oko pa na ta način težko predvidi in natančno določi stopnjo omenjenega tveganja. Iz tega razloga so raziskovalci dobili idejo o uporabi umetne inteligence. Študija, ki je trajala približno dve leti, je vključevala skoraj 6000 bolnikov iz osmih bolnišnic na Kitajskem.

Za zdaj nič ne more nadomestiti standardnih pregledov

Rezultati raziskave kažejo, da bi z dodatno izboljšavo tovrstne diagnostike lahko natančneje določili tveganje in glede nanj bolnika napotili na nadaljnje preiskave, ki jih danes uporabljamo.

Vendar zaenkrat ta metoda še ni pripravljena za široko uporabo, potrebno je še dodatno razviti algoritem, da ne bo lažno pozitivnih ali negativnih rezultatov, pa tudi ukvarjati se z etičnim vprašanjem zasebnosti zdravstvene dokumentacije.