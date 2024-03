Kdor teče, se kasneje postara. Raziskali smo, zakaj

Nedavna ameriška študija univerz Humboldt in Colorado je pokazala izjemne koristi teka pri starejših od 65 let.

Raziskava je pod drobnogled vzela ljudi nad 65. letom starosti, predvsem tiste, ki še vedno redno hodijo ali celo tečejo.

Tisti, ki še vedno tečejo najmanj 30 minut po trikrat na teden, so veliko manj nagnjeni k fizičnim težavam, povezanim s starostjo, v primerjavi s tistimi, ki samo hodijo. Učinkovitost njihove presnove se lahko kosa celo z dvajsetletniki.

Presnovni strošek je količina energije, ki je potrebna za premikanje, ta pa se naravno veča s staranjem. Visok metabolni presežek povzroča, da hoja postaja težka in utrujajoča, upad zmogljivosti hoje pa je ključna napoved obolevnosti pri starejših odraslih.

V študiji so udeleženci hodili po tekaški stezi pri treh različnih hitrostih (2,5, 4,5 in 6,3 kilometra na uro), raziskovalci pa so merili njihovo porabo kisika in proizvodnjo ogljikovega dioksida.

»Ugotovili smo, da imajo starejši, ki se redno ukvarjajo z aerobnimi dejavnostmi – predvsem s tekom – nižji presnovni strošek hoje od drugih. Pravzaprav je bil njihov presnovni strošek podoben mladim odraslim v svojih dvajsetih,« je povedal kineziolog Justus Ortega. Starejši tekači hodijo sedem do deset odstotkov učinkoviteje kot starostniki, za katere je hoja edina rekreacija.

Raziskovalci še niso dokazali, kaj jih dela učinkovitejše, verjamejo pa, da imajo s tem veliko opraviti mitohondriji v naših celicah. Znanstveni izsledki namreč kažejo, da imajo ljudje, ki zavzeto telovadijo, v svojih mišicah bolj zdrave mitohondrije.

»Sklep je zagotovo, da vas tek ohranja mlajše, vsaj v smislu učinkovitosti,« je povedal soavtor študije Rodger Kram z univerze v Koloradu.

Zdaj načrtujejo še nadaljnje podobne študije, ki bodo pokazale, ali tudi druge visokoaerobne vadbe, kot sta na primer plavanje in kolesarjenje, omilijo fizični zaton, povezan s starostjo.