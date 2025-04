Suzy kuha: Divji šparglji, spomladanski čistilci organizma

V pomladnih mesecih, od polovice marca do polovice maja, nabiramo mlade poganjke. Na Krasu, Goriškem in Obali jih pogosto kombinirajo z domačimi mesninami in jajci, najpogosteje v raznih frtaljah. Odlično se podajo k številnim sezonskim jedem, tako hladnim kot toplim.

Uporabimo jih lahko v ribjih in mesnih jedeh kot tudi za pripravo solat, marinad, juh, rižot in testenin, omak, celo sladic. Očiščene in narezane ali nalomljene mehke dele špargljev dodamo v jedi sveže, za nekatere pa jih prej blanširano. Iz trših delov priporočamo, da skuhate jušno osnovo, ki jo lahko uporabite pri vseh toplih jedeh. Na www.odprtakuhinja.si smo našli nekaj preprostih receptov, čeprav divji šparglji prav zasijejo na elegantnih krožnikih.

Kruh z divjimi šparglji

Sestavine:

* žlica droži

* 400 g bele moke

* 100 g pirine polnozrnate moke

* 10 g soli

* manjši šopek divjih špargljev (ali lobodike, divjega hmelja, čemaža, škrbinke, kopriv ...)

Priprava:

1. Žlico droži zmešajte s 100 g bele moke in 100 g vode. Nastavek pustite čez noč pri sobni temperaturi.

2. Naslednji dan mu dodajte 300 g bele moke, 100 g pirine polnozrnate moke, 10 g soli in 250 vode, premešajte in nato čez dan večkrat razvlecite in prepognite testo.

3. Šparglje nalomite, uporabite le vršičke in zgornji del stebelca, pokuhajte 3 minute, odcedite in ohladite. Tekočino porabite drugje, prav tako pokuhajte olesenela stebla. Dodajte kakšni juhi ali uporabite za zalivanje na primer bešamela.

4. Popoldne v testo zamesite šparglje, oblikujte hlebček ali štruco, postavite v vzhajalno košarico na pomokano krpo (najboljša je lanena) in pokrijte z vogalom krpe.

5. Ko malo vzhaja, čez košarico povez­nite stekleno skledo ali jo pokrijte s plastično vrečko, da se testo povrhu ne izsuši.

6. Do jutra naj vzhaja v hladilniku. Zjutraj kruh preložite v pekač, z britvico naredite nekaj zarez in pecite v prej ogreti pečici na 220 stopinjah približno pol ure.

Kruh z divjimi šparglji

Omleta s šparglji

Omleta je ena najpreprostejših jedi, ki pa jo je kljub temu treba pripraviti z veliko ljubezni. Ostati mora sočna! Privoščite si jo lahko že za zajtrk, lahko pa tudi za kosilo ob skledi solate ali večerjo.

Sestavine:

* 6 špargljev

* 3 jajca

* 0,3 dl smetane za kuhanje ali sladke smetane

* 30 g masla

* sol, poper po okusu

* dodatek za serviranje: parmezan

Priprava:

1. Šparglje operemo in jim odtrgamo spodnje, bolj olesenele dele. Narežemo jih na največ centimeter velike koščke.

2. Maslo segrejemo na rahlem do zmernem ognju. Nanj stresemo šparglje in jih svetlo pražimo, samo toliko, da se malo zmehčajo.

3. Ta čas dobro razžvrkljamo jajca, dodamo smetano in sol in jih stepemo do konca.

4. Ponev odstavimo, vlijemo jajca in narahlo vse premešamo. Vrnemo na ogenj in ogenj malo povečamo. Po vrhu še popramo.

5. Ko jajca ob robovih in nato še proti sredini omlete zakrknejo, desni rob prepognemo proti sredini, nato pa še levega.

6. Omleto postrežemo takoj. Po želji jo posujemo z nastrganim parmezanom.

Divji šparglji se lepo ujamejo s preprostimi jedmi, zasijejo pa tudi na elegantnih krožnikih.

Krompirjeva jed z divjimi poganjki

Sestavine za dve osebi:

* 100 g navadnega osočnika ali divjih špargljev

* 2 žlici oljčnega olja

* 300 g krompirja

* sok pol limone

* sol in poper

* mlada čebula

* svež koprc (za povrh)

Priprava:

1. Izberite manjši in približno enako debel krompir. Okrtačite ga in skuhajte. Olupite ga in narežite na debelejše rezine. Nalomite le mlade in neolesenele poganjke špargljev. Koprc fino nasekljajte. Čebulo narežite na kolobarčke.

2. V ponvi na olju popražite poganjke. Solite in poprajte, ko se zmehčajo, dodajte limonin sok. Upoštevajte, da je navaden osočnik precej slan. Poganjke odrinite na eno stran ponve, na drugi strani popražite krompir, da se malo zapeče.

3. Dodajte mlado čebulo in premešajte.

4. Po okusu dosolite. Posujte s koprcem in odstavite.

krompir z divjimi poganjki

Divji šparglji s testeninami

Sestavine:

* šopek divjih špargljev

* cvet ali dva brokolija

* mlada čebula

* česen

* cel čili

* rastlinska smetana za kuhanje (uporabili smo kokosovo)

* nežne testenine (široki rezanci ali podobno)

* sol in poper

* oljčno olje

Priprava:

1. Šparglje operemo in nalomimo v tri kupčke; v enem so vršički in največ dva koščka pod vršičkom, v drugem preostalo steblo, dokler se lomi, v tretjem oleseneli deli stebel.

2. Podobno pripravimo brokoli, v eno skledo odrežemo najlepše cvetove, velike za grižljaj, v drugo narežemo spodnji del cvetov in del stebla, ki še ni olesenel.

3. Sesekljamo čebulo in ločeno česen ter čili. Pri čiliju ne uporabimo semen in konice, razen če želimo res pikantno omako.

4. Oleseneli del stebel špargljev prekuhamo v malo slane vode kot osnovo za zalivanje omake. Odcedimo, stebla zavržemo.

5. Srednji del stebla in nasekljani spodnji del brokolija skuhamo ločeno v čim manj vode in nato zmeljemo z žlico rastlinske smetane v kremo. Smetano dolivamo glede na količino in gostoto.

6. Solimo in popramo.

7. V kozici na oljčnem olju popražimo čebulo, da oveni, solimo, dodamo česen in čili, nato cvetove brokolija, natrgane na velikost grižljaja, in najlepši del špargljev. Zalijemo z osnovo, ki smo jo skuhali iz olesenelih stebel, in kratko pokuhamo. Prilijemo kremo, popramo in solimo po okusu, če je treba, izparimo tekočino in dokončamo.

8. Skuhamo testenine, zmešamo z omako in pustimo minuto ali dve, da se okusi povežejo.

Testenine s šparglji

Frtalja s šparglji

Sestavine za 4 osebe:

* šopek špargljev

* 5–6 jajc

* malo oljčnega olja

* sol, poper

Priprava:

1. Na oljčnem olju popražimo narezane šparglje. Občasno dolivamo toplo vodo, dokler se ne zmehčajo.

2. Prilijemo stepena jajca s soljo in poprom.

3. Ko jajca zakrknejo, odstavimo in ponudimo s polento.