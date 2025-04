Takšnega Jožeta Potrebuješa še niste videli: pokazal, s čim se preživijo (VIDEO)

Številni pomladne dneve izkoriščajo za delo na vrtu, ki jim bo kasneje prineslo domačo zelenjavo. Med njimi je tudi glasbenik Jože Potrebuješ, ki se je na Instagramu pokazal v vlogi vrtičkarja.

Kot je povedal, so pri njem 100-odstotno samooskrbni. V videu je videti, da jim zdrave hrane res ne bo primanjkovalo, saj imajo med drugim posajeno rukolo, zeleno, kolerabo, kitajsko zelje, več vrst solate, por, čebulo, timijan, krompir, koruzo in fižol. Pestra izbira zelenjave, s katero se bo dalo pripraviti številne hranljive in zdrave obroke.

Čuki so sicer ta teden napovedali prihod nove pesmi. Izšla bo v torek, 15. aprila, ob 9.00. Kot so razkrili v objavi na Instagramu, bo pesem duet. Niso pa povedali, s kom.