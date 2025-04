Olajšanje za kupce: ZDA so pri carinah popustile

Ameriška vlada je iz vzajemnih carin izvzela pametne telefone, računalnike in številne druge tehnološke izdelke. Izjema vključuje tudi carine na uvoz iz Kitajske. Bela hiša je spremembo objavila potihem, zgolj v obvestilu o posodobitvah trgovinske politike, ki je bilo v petek zvečer objavljeno na spletni strani carinske službe ZDA.

Ameriška carinska služba je v petek pozno zvečer v rednem obvestilu navedla, da bo določeno blago izvzeto iz 10-odstotnih carin, ki veljajo za večino držav sveta, pa tudi iz precej obsežnejših 125-odstotnih carin, ki veljajo za uvoz blaga iz Kitajske.

Za zdaj sicer ni jasno, ali bodo za uvoz tehnoloških izdelkov iz Kitajske še vedno veljale 20-odstotne carine, ki so bile uvedene še pred 2. aprilom. Bela hiša se še ni odzvala na prošnjo britanskega BBC za pojasnilo.

Izjema pa vključuje tudi druge elektronske naprave in komponente, vključno s polprevodniki, trdimi diski, LCD zasloni, sončnimi celicami in pomnilniškimi karticami.

Trikrat višje cene

Do poteze vlade predsednika Donalda Trumpa prihaja ob zaskrbljenosti ameriških tehnoloških podjetij glede morebitnega zvišanja cen naprav, kot so pametni telefoni in prenosni računalniki, ki jih v veliki meri uvažajo iz Kitajske, poročata BBC in nemška tiskovna agencija dpa.

Kupci telefonov iPhone v ZDA si lahko ta hip oddahnejo. FOTO: Sonny Tumbelaka Afp

Po nekaterih ocenah bi se cene pametnih telefonov in drugega elektronskega blaga v ZDA zvišale za trikrat, če bi se stroški carin prenesli na potrošnike. Po navedbah družbe za raziskave trga Counterpoint Research je denimo kar 80 odstotkov telefonov iPhone, namenjenih za prodajo v ZDA, izdelanih na Kitajskem, preostalih 20 odstotkov pa v Indiji. Podjetje Apple si sicer skupaj z drugimi velikani na področju pametnih telefonov, kot je Samsung, v zadnjih letih prizadeva diverzificirati svoje dobavne verige, da bi se izognili preveliki odvisnosti od Kitajske.