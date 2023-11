Kakšna je razlika med kolesarjenjem na prostem in kolesarjenjem v telovadnici?

Tako kolesarjenje v zaprtih prostorih, kot tisto na prostem ponujata številne telesne in koristi za dušo. Toda med obema je nekaj precej velikih razlik.

Če doslej niste kolesarili, pa bi si želeli začeti, je kolesarjenje v zaprtih prostorih morda najboljši način za začetek, še zlasti, ker je sezone voženj na prostem, razen za najbolj zagrizene, konec.

Kolesarjenje v zaprtih prostorih je po navadi manj stresno kot kolesarjenje na prostem, saj je med vrtenjem pedal treba paziti na manj stvari.

Na mirujočem sobnem kolesu ali stacionarnem kolesu v fitnesu vam ni treba skrbeti za vreme, promet ali luknje na cesti, namesto tega se lahko osredotočite na ohranjanje dobre forme in napor.

Takšno kolesarjenje omogoča tudi večji nadzor nad tem, kako težka je vaša vadba. Na stacionarnem kolesu lahko kadar koli povečate ali zmanjšate upor, medtem ko ste na prostem na kolesu v gibanju na milost in nemilost prepuščeni zakonitostim terena.

Na sobnem kolesu lahko v vadbo vključite tudi lahke uteži in koreografirane plesne gibe - priljubljene elemente v številnih skupinskih kolesarskih tečajih, zaradi katerih bo vadba bolj zabavna, čeprav nekateri strokovnjaki, ne priporočajo kombiniranja kolesarskih gibov in gibov za gradnjo moči zgornjega dela telesa.

Da bi ne prišlo do poškodbe – in ker smo kolesarji, pravimo, da se na kolesu kolesari, telovadi pa, ko nismo na njem.

»Ne na kolesu afne guncat'«, je dovolj znan kolesarski nasvet.

Seveda ima kolesarjenje na prostem nekaj prednosti. Velika je svež zrak, sončna svetloba in narava, zaradi česar se počutite fantastično.

Kljub temu je kolesarjenje na prostem, še posebej, če pedalirate po prometni cesti, samo po sebi bolj tvegano. To pa ne pomeni, da se temu izognete!

Če se želite ukvarjati s kolesarjenjem na prostem, poiščite kolesarsko skupino na svojem območju, da se boste lahko učili od bolj izkušenih kolesarjev. Ne zgolj tehnike, predvsem od začetka varne vožnje.

Žal je to pri nas v Sloveniji, kljub izjemno razvitemu cestnemu kolesarstvu, zelo zahtevna, če ne celo nemogoča naloga – ker takih skupin v resnici ni. Zdi se nam, da je v Ljubljani le ena, drugod pa še manj.

Katere so telesne prednosti kolesarjenja? Kolesarjenje ima številne fizične prednosti, zaradi katerih je lahko odlična izbira za graditev vaše telesne pripravljenosti.

Zakaj bi kolesarili na toplem?

Kolesarjenje je znana in odlična oblika kardio vadbe. Tudi kolesarjenje v zaprtih prostorih izboljša aerobne zmogljivosti ali zmožnost vašega srčno -žilnega sistema, da zagotavlja kisik vašim mišicam in ga učinkovito uporablja. In ni vam treba ure in ure vrteti pedalov, da bi izkoristili ponujeno: celo 10 minut kolesarjenja na dan lahko poveča vašo telesno pripravljenost, pravijo na kliniki Mayo.

Še več, številni kolesarski tečaji v telovadnicah vključujejo visoko intenzivno intervalno usposabljanje (HIIT), vrsto vadbe, ki vključuje izvajanje rafalnih obremenitev z največjim naporom, ki mu sledijo kratka obdobja počitka.

Poleg izboljšanja delovanja srca lahko HIIT vadba poveča tudi vaš VO2 Max (koliko kisika lahko porabite med vadbo) in izboljša krvni tlak ter občutljivost za inzulin (kako odzivne so vaše celice na inzulin) – to so zapisali v reviji Sports Medicine.

Poškodbe so redke

Namreč, pri kolesarjenju na trenažerju ni nenadnih in sunkovitih gibov. Kolesarjenje je lahko odlična alternativa kardio vajam z velikim številom sunkovitih gibov, na primer tekom ali vadbi HIIT za izgubo telesne mase (ki običajno vključujejo skakanje), kolesarjenje je nežno do vaših sklepov, kit in vezi.

To bi lahko bila dobra izbira za ljudi, ki si želijo intenzivno vadbo, a da je primerna za njihov skeletni sistem. Torej, če se vračate po poškodbi ali samo želite v svojo vadbo uvesti več dejavnosti z majhnim vplivom sunkovitih gibov, bi bilo lahko kolesarjenje vaša dobra izbira.

No, če ste v preteklosti imeli poškodbe ali bolečine, se pred začetkom kolesarjenja najprej posvetujte s svojim zdravnikom, da se prepričate, da je to varna dejavnost za vas.

Ni vse v nogah

Krepitev spodnjega dela telesa, seveda, ni presenetljivo, da je kolesarjenje odlično za spodnjo polovico telesa. Ko vrtite pedale, se aktivirajo mišice vaše zadnjice, stegenske mišice, tetive in mečne mišice.

S povečanjem upora na kolesu lahko povečate obremenitev teh mišic. Kolesarjenje gradi mišice in moč, čeprav ni tako učinkovito kot trening z odpornostjo, torej uporovna vadba, zato potrebno daljše obdobje treninga, da dosežete zares veliko povečanje moči.

Sredica po kolesarsko

Da, krepitev jedra. Noge niso edina moč v kolesarjenju. Pomembna sta tudi hrbet in jedro. Pravilna kolesarska vadba vključuje vpletanje mišic v trupu. Če kolesarite dovolj pogosto, in boste čutili, da se te mišice krepijo.

Podoba, kot je dobra

Izboljšana drža. Kolesarjenje vsekakor lahko pomaga pri dobri telesni držo, če na kolesu pravilno sedite. To pomeni sedeti visoko, z nevtralno hrbtenico (ne usločeno ali zaobljeno) in treba je potegniti ramena navzdol in nazaj, ne pa, da si z njimi pokrijemo ušesa. Z vadbo dobre drže med kolesarjenjem lahko preprečite slabo držo tako na kolesu, kot tudi ono civilno, vsakdanjo.

Sinhronost

Vrtenje lahko pomaga, da se zgodi boljša koordinacija naših gibov. Številni sodobni kolesarski tečaji, kot skupinske vadbe, temeljijo na ritmu, na glasbi, kar pomeni, da pedalirate in izvajate koreografijo v utripu. Pri tej vrsti kolesarjenja je koordinacija velika.

Biti zdrav in v vrtenju

S kolesarjenjem zmanjšano tveganje za bolezni Tako kot druge oblike vadbe je tudi redno kolesarjenje povezano z zmanjšanim tveganjem za nekatere bolezni, in stanja.

Kolesarjenje je povezano z manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja, raka in prezgodnjo smrt, pa tudi z manjšim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2.

Duševne koristi kolesarjenja

Koristi kolesarjenja niso le fizične - lahko tudi mentalno spodbudijo vaš vsakdan. Tudi kot izboljšanje razpoloženja. Številni tečaji kolesarjenja – s svojo razburkano glasbo, zatemnjenimi sobami in motivacijskimi pogovori – zagotovo ustvarjajo dobro vzdušje.

Tudi pedaliranje zunaj vam lahko podobno dvigne razpoloženje: ljudje, ki se na delo vozijo s kolesom, imajo bistveno manjše tveganje za stres kot ljudje, ki se na delo vozijo na drug način.

Seveda nobena vrsta vadbe ne more izpolniti dejanskega zdravljenja duševnih bolezni, kot sta tesnoba ali depresija, vendar se zdi, da raziskave kažejo na ugodne vplive kolesarjenja.

Bicikliranje prinaša tudi mentalno trdnost. Intenzivno kolesarjenje lahko poveča mentalno moč. S preseganjem sprva neprijetnega občutka zadihanosti in fizične utrujenosti lahko zgradite zaupanje in samozavest, ki se prelevi na druga področja vašega življenja.

Pomeni tudi dober odklop. Ponavljajoča se narava kolesarjenja v kombinaciji z glasbo je lahko zelo meditativna izkušnja, s kolesom postanete eno in resnično se povežeš s telesom. Vstop v to posebno mirno stanje je lahko odličen način, da se preprosto oddaljite od vsega, kar se danes dogaja v svetu.