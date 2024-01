Kako si razlagati deklaracije na nekaterih živilih

Če do sedaj niste natančno vedeli, kaj pomenijo določene oznake na izdelkih, kot so »100-odstotno naravno«, »brez sladkorja«, »brez glutena« ali »lahko«, podajamo razlago, da izveste točno za kaj gre.

Tako boste lahko prepričani, kaj kupujete in jeste vsak dan.

Organska hrana

Če ima izdelek oznako »ekološki«, to pomeni, da vsebuje najmanj 95 odstotkov ekoloških sestavin. Oznaka »narejeno z ekološkimi izdelki« pa pomeni, da je vsaj 70 odstotkov sestavin ekološkega izvora.

Ekološka hrana je dražja tudi do 50 odstotkov, najbolj priporočljivo pa je kupovati jabolka, papriko, nektarine, jagode, slive, solato in hruške, ki so, če niso ekološke, »polne« pesticidov.

Ekološko pravzaprav pomeni, da je bil artikel proizveden po metodah, ki ne škodujejo naravi, in da so ti izdelki narejeni brez škodljivih pesticidov, gnojil, antibiotikov, sintetičnih hormonov ali genskega inženiringa.

Stoodstotno naravno

To pomeni, da izdelek ne vsebuje umetnih barvil, arom in konzervansov, da ni sintetičnih sestavin. Tako kot pri ekološki hrani ni nobene raziskave, ki bi dokazala, da so naravni izdelki vedno boljši.

Strokovnjaki trdijo, da to, da je nekaj naravno, še ne pomeni, da je dobro, saj lahko vsebuje veliko soli, sladkorja in maščob. Zato preden nekaj kupite, preverite njegovo sestavo, zdrava izbira pa naj bo izdelek z malo nasičenih maščob in sladkorja.

Brez maščobe

Izdelek s to oznako vsebuje manj kot pol grama maščobe na porcijo. Izločanje maščob iz prehrane pripomore k zmanjšanju celotnega vnosa kalorij in pospešuje hujšanje, vendar tudi s tem ne smete pretiravati, saj so maščobe potrebne za delovanje telesa. Tudi izdelki brez maščobe lahko povzročijo prenajedanje.

»Lahki« izdelki

To običajno pomeni, da izdelek vsebuje polovico manj kalorij kot »izvirnik«. Če štejete kalorije v upanju, da boste shujšali, vam pri tem lahko pomagajo »lite« izdelki.

Vendar pa številne zdravstvene študije kažejo, da so dodatki, kot so sladila, povezani s tveganjem za nastanek raka. Strokovnjaki poudarjajo, da je treba »lahke« izdelke uživati ​​zmerno in na njih, nikoli ne temeljiti celotne prehrane.

Brez glutena

To pomeni, da je bil iz izdelka odstranjen ves gluten, beljakovina, ki jo najdemo v pšenici in žitih. Lahko poškoduje črevesje, poleg tega pa je največji sovražnik celiakije in alergikov na pšenico. Upoštevajte torej, da lahko nekateri izdelki z napisom »brez pšenice« vsebujejo gluten, zato pri nakupu rži, ječmena, ovsa in kisa natančno preberite seznam sestavin.

Brez sladkorja

Ta oznaka pomeni, da izdelek vsebuje manj kot pol grama sladkorja na porcijo. Ljudje na dieti se izogibajo sladkim izdelkom, prav tako diabetiki. Strokovnjaki pa opozarjajo, da oznaka »brez sladkorja« ne pomeni, da je izdelek nizkokaloričen.

Dodaten škrob ima lahko veliko število kalorij, sladkor pa lahko nadomestimo z veliko količino sladil, ki delujejo odvajalno (povzročajo drisko). Če izdelke brez sladkorja uporabljamo zmerno, so lahko del zdrave prehrane.