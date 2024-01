Kronično vnetje je dober morilec

Znanost je že dokazala, kar nam ni všeč - da se kronično vnetje nizke stopnje lahko spremeni v tihega ubijalca, ki prispeva k boleznim srca in ožilja, raku, sladkorni bolezni tipa 2 in drugim boleznim.

Dejstvo, da trije od petih ljudi po vsem svetu umrejo zaradi bolezni, povezane z vnetjem, vzbuja resne skrbi.

Na srečo lahko sami veliko storimo, da se upremo nevarnosti.

Strokovnjaki s priznane medicinske šole Harvard so objavili posebno zdravstveno poročilo, ki jasno razkriva grožnjo, ki jo kronično vnetje predstavlja za v zdravje in dobro počutje, ter razkriva zdravstvene in življenjske korake, s katerimi se lahko zaščitite.

Gre za zelo učinkovito strategijo, ki temelji na dokazih, s katero lahko ublažimo vnetje nizke stopnje, preden bi ogrozilo zdravje.

Jejte, da premagate vnetje. Strokovnjaki s Harvarda opozarjajo, da številne protivnetne diete nimajo znanstvene podlage. Vprašajte nutricionista, za vsaj tri najboljše prehranske izbire – in za s osnovna živila, ki jih je treba jesti za pomoč pri zatiranju ravni vnetja. In za ona, ki škodijo.

Katera hrana povzroča vnetje? Živila, ki so lahko vnetna: visoko predelana živila, kot je koruzni čips, ocvrta hrana in preveč rdečega mesa, sladkorja, pšenice, rži in ječmena pri ljudeh z alergijami na gluten zaradi celiakije.

Vprašajte nutricionista. Nujno je!

Premaknite se! Koliko aerobne vadbe je potrebno za znižanje ravni vnetja – presenetljivo malo! Poiščite trenerja z znanjem in izobrazbo, ki sega čez mišice in čudežne prehranske dodatke, pa čeprav vrste »živeti z rastlino«.

Tudi preveč vadbe lahko dejansko izzove vnetni odziv. Vzemite si čas za 30- do 45- minut aerobne vadbe in 10- do 25- minut treninga z utežmi ali uporovno vadbo vsaj štirikrat do petkrat na teden.

Upravljajte s svojo telesno maso. S pomočjo dietetika odkrijte preproste strategije, ki bodo pomagale pri zmanjševanju trebušne maščobe – tiste vrste, ki proizvaja provnetne kemikalije. Brez bolečin vam bodo pomagale zmanjšati sladkor v prehrani.

Na kratko: ljudje s prekomerno telesno maso imajo več vnetja. Izguba mase lahko zmanjša vnetje.

Dovolj spanja. Nezadosten spanec nas ne samo oropa energije in produktivnosti, ampak tudi poveča vnetje – kar je še posebej nevarno za zdravje srca. Boj proti vnetjem pomeni tudi preproste korake, ki bodo pomagali do bolj zdravega in osvežujočega spanca!

Pomanjkanje spanja je torej povezano z označevalci vnetja, kot je povečanje vnetnih molekul – vključno s citokini, interlevkinom-6, C-reaktivnim proteinom (označevalec vnetja, ki je povišan pri ljudeh s tveganjem za srčne bolezni in sladkorno bolezen) in drugimi – pri ljudeh, ki niso dobro spali.

Prenehajte kaditi. Strokovnjaki pravijo, da lahko opustitev te navade dramatično zmanjša stopnjo vnetja v že samo nekaj tednih.

Znanstveniki dokazujejo, da nikotin aktivira določene bele krvne celice, imenovane nevtrofilci, ki nato sproščajo molekule, ki vodijo do povečanega vnetja. Nobena skrivnost ni, da je kajenje slabo, toda kar je bilo dolgo skrivnost je, kako tobak povzroča povečano vnetje po telesu.

Omejite uporabo alkohola. Ko gre za vnetje, je alkohol lahko prijatelj ali sovražnik. Ja, malo alkohola je lahko koristno in koliko ga je dovolj za obvladovanje vnetja?

Uživanje alkohola sicer lahko sproži sistemsko vnetje in poveča tveganje za kronične bolezni, vključno s srčnimi boleznimi, rakom, sladkorno boleznijo tipa 2 in avtoimunskimi motnjami.

Premagajte kronični stres. Kronični stres lahko sproži razvoj vnetja in povzroči izbruhe težav, kot so revmatoidni artritis, kardiovaskularne bolezni, depresija in vnetna črevesna bolezen.

Kronični stres močno prispeva k vnetju. Uporabite meditacijo, jogo, biofeedback (biofeedback ali metoda povratne zanke je metoda s katero se učimo nadzorovanja lastnih telesnih stanj, ki je pojavijo kot posledica stresnega dogodka), vodene posnetke ali kakšno drugo metodo za obvladovanje stresa čez dan.

***

Ne glede na to, ali želite preprečiti raka, bolezni srca, sladkorno bolezen, demenco ali druga stanja, povezana s kroničnim vnetjem, prej ko vključite korake za preprečevanje vnetja v svoje življenje, tem bolje je.