5 prednosti kolesarjenja za naše duševno zdravje

Na kolesu se ljudje počutijo: bolje, bolj bistro, bolje razpoloženi, mirnejši, bolj zdravi, vitalnejši, svobodnejši, srečnejši, bolj optimistični. Seveda, to trdimo mi kolesarji. Ne verjamete?

Raziskava, ki jo je izvedel Cycleplan, je pokazala, da je približno 75 odstotkov ljudi občutilo izboljšanje svojega duševnega zdravja, odkar so začeli kolesariti.

In prav zato, ker se redkeje govori o prednostih, ki jih ima vožnja s kolesom za naše duševno, v odnosu do fizičnega zdravja, smo se odločili, da javnost, pa tudi institucije in strokovnjake opozorimo na to, kako poceni, lahko dostopno in na zelo učinkovit način, lahko sami naredimo nekaj zase in za svoje zdravje.

Kako kolo vpliva na naše duševno zdravje?

Vpliva na boljše razpoloženje. Vožnja s kolesom poveča koncentracijo kisika v telesu in vpliva na izločanje endorfinov in serotonina, hormonov, ki skrbijo za dobro razpoloženje in srečo.

Zmanjšuje verjetnost tesnobe in depresije. Kolesarjenje spodbudi možgane k izločanju dopamina, kar zmanjša občutek utrujenosti in letargije.

Kolesarjenje zmanjšuje negativne misli z osredotočanjem pozornosti na prijetno telesno aktivnost.

Zmanjšuje stres. Vožnja s kolesom uravnava raven kortizola in adrenalina v telesu ter nam pomaga pri soočanju s stresnimi situacijami, ne le v službi in zasebnem življenju, temveč tudi v prometu. Že z izogibanjem gneči ste korak stran od stresa.

Vpliva na samozavest, boljši spomin in spanec, socializacijo, zaradi kolesa pa boste tudi več časa preživeli zunaj. Poleg vsega pa ga je enostavno umestiti v vsakdanje življenje.