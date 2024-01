Kako izgorelost pri delu škodi zdravju, in kaj storiti glede tega

Ostanimo pri ameriški zgodbi in poglejmo, na kaj opozarjajo pri Ameriškem združenju za srce.

Pravijo, da spoznanje, kako globoko smo se pustili potunkati, prevečkrat pride prepozno.

Ko ljudi izda zdravje in je hudo, kot je srčni infarkt ali možganska kap, se vprašajo, ali se jim je to zgodilo, ker so bili pod stresom. Žal pa ne razmišljajo v pravo smer, se pravi, da je nujno, da takoj poskrbijo za svoje zdravje.

Vzrokov za stres je veliko. Tisto, kar je zaskrbljujoče, če že ne zastrašujoče, je, da strokovnjaki pravijo, kako se je eden glavnih vzrokov za izgorelost, povezan z delom. In ta vzrok se še vedno krepi.

Izgorelost je resnična in jo je veliko, ljudje smo preobremenjeni na vseh frontah, in to je slabo za srce, krvni tlak in možgane.

Prepoznavnost problema narašča, Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2019 izgorelost uvrstila med poklicne pojave, ki so posledica kroničnega stresa na delovnem mestu.

Zdi se, da je pandemija COVID-19 situacijo še poslabšala. Ameriška raziskava iz leta 2021: kar 52-odstotkov vprašanih je izjavilo, da doživljajo izgorelost, kar je skoraj desetina več kot pred pandemijo. Dve tretjini vseh vprašanih je dejalo, da je pandemija povečala izgorelost.

Številna medijska poročila navajajo izgorelost kot glavni dejavnik, ki se imenuje velika odpoved, zaradi katere veliko število ljudi zapusti svoja delovna mesta.

Torej, kaj je izgorelost?

Svetovna zdravstvena organizacija jo opredeljuje kot občutek izčrpanosti, duševne oddaljenosti ali ciničnosti glede službe, z zmanjšano strokovnostjo in učinkovitostjo pri delu.

Stres nastane, ker v službi zahtevajo, da ljudje naredijo več, kot so sposobni obvladati. Stres lahko povzroči izgorelost, in taka izgorelost stres ohranja, kar vodi v začaran krog.

V zadnjih desetih letih se je v povezavi z izgorelostjo pri delu pokazalo, da je ta povezana s številnimi zdravstvenimi težavami, vključno s koronarno srčno boleznijo, visokim holesterolom, sladkorno boleznijo tipa 2, nespečnostjo in simptomi depresije.

Poleg neposrednih učinkov izgorelost povzroči nezdravo vedenje, kar še poveča nevarnost za zdravje.

To lahko vodi do kajenja, pitja več alkohola, premalo spanja, vse to ima biološke posledice, ki lahko vodijo do ateroskleroze, nabiranja oblog v arterijah, ki lahko vodijo do srčnega infarkta ali možganske kapi.

Prvi korak pri soočanju z izgorelostjo je njeno preprečevanje, naredite je treba vse stvari, za katere že vemo, da so dobre za nas: dober spanec in razumna mera gibanja, zdrava prehrana, pitje vode in nekaj zdravih zanimanj zunaj službe.

Prepoznajmo izgorelost

Če izgorelosti že ne moremo preprečiti, se jo velja naučiti prepoznati. Se počutite preobremenjeni in premalo cenjeni? Če običajno nimate glavobolov, ali dobivate glavobole? Če ste običajno precej umirjeni, ali se zdaj počutite razdražljivi? Ali pri svojem delu delate več napak kot običajno? Vse to so znaki izgorelosti.

Če so ti znaki prisotni, je najslabše, kar lahko storite, da to poskušate odpraviti na silo, saj veliko ljudi misli, da morajo samo pritiskati, pritiskati, pritiskati, in da bo minilo, saj da so nepremagljivi.

Namesto tega se ne izogibajte iskanju pomoči poklicnih terapevtov ali drugih oblik pomoči v skupnosti, v Ameriki je mogočna podpora cerkve. Poiskati velja pozitivne strategije spoprijemanja – sprememba v službi, čez dan oditi na kratke sprehode, občasno izvajajte dihalnih vaj.

Prva stvar, ki jo morate storiti, je, da se ustavite in se resnično umaknete od stresa in poiščete načine za samopomoč, poskrbeti je treba, da ste v življenju vsak dan deležni pozitivnih stvari.

Ko govorimo o Ameriki, govorimo o nas. Ste se našli? Če ste se, poskrbite zase, nihče drug ne bo, kot nas učijo izkušnje.