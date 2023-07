Kako dolgo traja, da izgubite kilogram telesne teže

Obstaja vrsta dejavnikov, ki lahko vplivajo na telesno maso posameznika:

Okolje: nekateri ljudje živijo v okoljih brez pločnikov ali zelenih površin, kar otežuje vadbo.

Genetski dejavniki: na to, kako telo shranjuje maščobe in porablja energijo, vplivajo tudi genetski dejavniki.

Kronične bolezni: nekatere kronične bolezni, na primer bolezni srca, lahko povzročijo povečanje telesne teže ali otežijo gibanje.

Zdravila: neželeni učinki nekaterih zdravil, na primer antipsihotičnih zdravil, lahko pri nekaterih ljudeh povzročijo povečanje telesne teže.

Izguba telesne mase je običajno počasen proces, ki zahteva potrpežljivost in vztrajnost.

Ljudje, ki se zdravo prehranjujejo in redno telovadijo, naj se posvetujejo z zdravnikom, če ne izgubljajo telesne mase. Zdravnik lahko pomaga ugotoviti dejavnike, ki morda preprečujejo ali omejujejo hujšanje.

Kako dolgo traja, da izgubite kilogram?

Če želite izračunati, koliko kalorij morate pokuriti, da izgubite 1 kg, se najprej posvetimo številkam, nato pa se lahko poglobimo v to, kaj točno moramo storiti.

Vemo, da 0,5 kg maščobe predstavlja približno 3500 kalorij energije. To po mnenju strokovnjakov pomeni, da če želite izgubiti 1 kg na teden (zdrava in trajnostna količina, čeprav ne smete streči več kot to), boste morali v enem tednu ustvariti primanjkljaj 7.700 kalorij.

Tako številke, a nekateri raziskovalci menijo, da to mnenje ne upošteva, kako se metabolizem spreminja pri različnih ljudeh.

Metabolizem se nanaša na kemične reakcije v telesu, ki pomagajo pretvoriti hrano v energijo. Na hitrost presnove vplivajo številni dejavniki, vključno s starostjo in stopnjo aktivnosti.

Najboljše kardio vaje za hujšanje

Dejavnost, ki so dobre, so tek, kolesarjenje, plavanje v prostem slogu, aerobika, hitra hoja, igranje košarke, delo doma. Pomembno je opozoriti, da smo si ljudje različni, in bomo glede na svojo težo pokurili različne količine kalorij.

Kardio vadba v primerjavi z drugimi vadbami za hujšanje

Visoko intenzivna intervalna vadba (HIIT) je priljubljena metoda vadbe za hujšanje. Gre za kratke vadbe visokointenzivne dejavnosti. Običajno so med njimi kratki odmori ali obdobja manj intenzivne vadbe.

Vadba HIIT kot vadba zmerne intenzivnosti zmanjšujeta telesno maščobo in obseg pasu. Vendar pa vadba HIIT vzame 40-odstotkov manj časa kot vadba zmerne intenzivnosti.

Vadba za moč in uporovna vadba pomagata telesu pretvoriti maščobo v mišice. S tem zmanjšate količino telesne maščobe in izboljšate splošno postavitev telesa.