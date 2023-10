Kaj storiti z otroki, ki ne marajo športa

Ukvarjanje s športom lahko otroku zagotovi nekaj najboljše zabave.

Toda za nekatere otroke se morda zdi nemogoče, da bi jih motivirali, aktivirali in vključili v šport.

Pogosto obstajajo skriti razlogi, zakaj se otrok izogiba športu, in kot starš je pomembno, da ugotovite, zakaj, in se potrudite, da otroke spodbudite k športu, da bodo lahko uživali v številnih prednostih, ki jih ponuja šport, kot …

• Izboljšanje telesne pripravljenosti in zmanjšanje tveganja za bolezni

• Razvijanje samozavesti in socialnih veščin

• Izboljšanje razvoja kosti in mišic

• Učenje discipline, potrpežljivosti in strpnosti

• Izboljšanje razpoloženja in splošne sreče

• Boljša uspešnost v šoli

• Manj verjetno je, da bodo eksperimentirali z drogami in alkoholom

• Vzdrževanje zdrave telesne mase

• Spoznavanje novih prijateljev

Čeprav je povsem jasno, da je športno početje za otroke nujno, tako za razvoj telesnih kot kognitivnih spretnosti, se zgodi, da nekateri otroci preprosto ne marajo športa. Ali, da jih šport preprosto ne zanima. To sta dve različni stvari.

Verjetno je veliko bolj enostavno, če starši ugotovimo, da otroka šport preprosto ne zanima - skratka, nič jih ne moti, da so njihovi vrstniki aktivni v gibanju, le sami tega ne bi počeli, saj jih zanimajo druge stvari. Čeprav to za otoka ni dobro, so nam stvari glede njegove odločitve vsaj približno jasne.

Drugo pa je, če otroci sploh ne marajo športa, če ga iskreno odklanjajo ali celo sovražijo. In predvsem ne želijo biti del skupine vrstnikov, ki se ukvarjajo z ekipnim športom.

Že dolgo je znano, piše na spletni strani MedicineNet zdravnica Mary L. Gavin, da ekipni športi lahko povečajo otrokovo samozavest, koordinacijo in splošno telesno pripravljenost in jim pomagajo, da se naučijo sobivati in sodelovati z drugimi otroki, pa tudi odraslimi.

Seveda nekateri otroci po naravi niso športniki in staršem lahko neposredno ali posredno povedo, da preprosto ne marajo športa. Za kakšnega starša je to lahko celo osebni poraz, vsekakor pa otroka ne sme siliti, tja, kamor noče. Kaj lahko starši storijo?

Zakaj nekateri otroci ne marajo ekipnih športov?

Ni treba, da se vsak otrok pridruži športni ekipi in dovolj je drugih dejavnosti, kjer se otroci lahko bolje znajdejo. Zagotovo je treba poskusiti ugotoviti, zakaj otroka določeno športno početje ne zanima. Morda mu boste lahko pomagali odpraviti globlje skrbi, ki ga tarejo, ali ga usmeriti k nečemu drugemu.

Otroku povejte, da bi radi skupaj iskali rešitev. To lahko pomeni spremembe in vztrajanje pri ekipnem športu ali iskanje nove dejavnosti, ki bi jo lahko poskusili. Kar nekaj razlogov je, zakaj bi lahko šport odvrnil otroke.

Še vedno razvija osnovne spretnosti

Čeprav je za predšolske otroke na voljo veliko športnih programov, ima večina otrok šele pri približno 6. ali 7. letu starosti fizične spretnosti, razpon pozornosti in sposobnost razumevanja pravil, potrebnih za igranje športov.

Otroci, ki niso veliko vadili prvin v določenem športu, bodo morda potrebovali čas za zanesljivo izvajanje potrebnih veščin, kot je brcanje nogometne žoge med tekom ali metanje žoge na koš. Poskus in neuspeh, zlasti v igri, jih lahko frustrira ali spravi ob živce.

Včasih ima otrok težave pri izvajanju osnovnih veščin in se zdi, da se ne more vključiti v igro. Morda drugi otroci ne izberejo vašega otroka za svojo ekipo. To vodi do izgube zanimanja ali občutka, da niso dovolj dobri.

Morda otroci preprosto ne poznajo pravil. Nekateri otroci odraščajo v gospodinjstvih, kjer so določeni športi na mizi že od malih nog, drugje pa doma športa skoraj ni.

Kaj lahko storite: če pri vas ni tako, se boste želeli potruditi, da se seznanite s priljubljenimi športi v šoli in soseščini svojih otrok in jim jim pomagate, da se bolje seznanijo s pravili in cilji igre. Vadite z otrokom doma. Ne glede na to, ali gre za metanje na koš, lovljenje žoge ali skupni tek, boste svojemu otroku dali priložnost, da razvije spretnosti in kondicijo v varnem okolju. Otrok lahko poskusi - in morda ne uspe - nove stvari, ne da bi se počutil tako, kot je to v bližini vrstnikov. Poleg tega dobite dober odmerek kakovostnega skupnega časa.

Trener ali liga sta preveč tekmovalna

Otrok, ki mu je šport že tako odveč, se lahko slabo počuti, ko trener glasno ukazuje ali se ekipa močno osredotoča na zmago. Zelo pogost razlog, zakaj se otroci ne želijo ukvarjati s športom, je torej prevelik pritisk. Ta pritisk lahko prihaja od učiteljev, staršev in včasih drugih otrok. Prepričajte se, da na otroka ne izvajate prevelikega pritiska, da postane naslednji teniški super zvezdnik, če pa se želi samo zabavati in udarjati teniško žogico.

Če opazite, da je šolska športna ekipa ali celo lokalna mladinska liga zelo tekmovalna, lahko začnete tako, da svojega otroka pošljete v šolski počitniški športni tabor, kjer je poudarek na razvoju spretnosti in zabavi bolj kot na tekmovanju in zmagovanju. Ko bo vaš otrok starejši in izboljšal svoje sposobnosti, se bo morda naučil vzljubiti tekmovalno plat športa. Ali morda ne, vendar se lahko vsaj še vedno aktivirajo in srečajo prijatelje tako, da sodelujejo v bolj sproščenem okolju.

Ko otroci odraščajo, se lahko ukvarjajo z več tekmovalnimi vidiki, kot je vodenje rezultatov ter spremljanje zmag in porazov v sezoni. Nekatere otroke lahko motivira tekmovalna igra, vendar večina ni pripravljena na povečan pritisk, dokler niso stari 11 ali 12 let. Ne pozabite, da mora vzdušje tudi v bolj tekmovalnih ekipah ostati pozitivno in podpirati vse udeležence.

Kaj lahko storite: preverite športne programe, preden svojega otroka prijavite k vadbi. Pogovorite se s trenerji in drugimi starši o filozofiji. Obstajajo netekmovalne lige, v nekaterih programih niti ne vodijo rezultatov; žal je v Sloveniji tega premalo. In je lahko zelo drago.

Trema

Otroci, ki niso naravni športniki ali so nekoliko sramežljivi, se lahko počutijo neprijetno zaradi pritiska, ki ga prinaša delovanje v ekipi. Bolj samozavestne otroke bi lahko tudi skrbelo, da bodo razočarali svoje starše, trenerje ali soigralce. To še posebej velja, če otrok še razvija osnovne spretnosti in če je liga zelo tekmovalna.

Kaj lahko storite: Naj bodo vaša pričakovanja realna – večina otrok ne postane nosilcev olimpijskih medalj ali športnih štipendij. Naj vaš otrok ve, da je cilj biti fit in se zabavati. Če se trener ali klub s tem ne strinjata, je verjetno čas, da poiščete nekaj novega.

Še vedno išče pravi šport

Nekateri otroci niso našli pravega športa. Morda ima otrok, ki nima koordinacije rok in oči, ali telesa, da bi bil plavalec, tekač ali kolesar. Zato je za nekatere otroke zamisel o individualnem športu lahko tudi bolj privlačna, saj se s športnim početjem radi ukvarjajo sami.

Vsak otrok ne bo užival v vsakem športu. Poleg tega so otroci z različnimi tipi osebnosti, telesne zgradbe, temperamenta in stopenj koncentracije bolj primerni za določene športe. Če otrok ne uživa v fizičnem naporu in timskemu delu, bi bil morda bolj primeren za individualne športe, kot je tenis ali obratno. Zato je pomembno, da kot otrok preizkusite veliko različnih športov, da boste našli tistega, v katerem vaš otrok najbolj uživa.

Kaj lahko storite: bodite odprti za otrokove interese glede drugih športov ali dejavnosti. To je lahko težko, če ste na primer imeli vi radi košarko in ste želeli nadaljevati svojo dediščino. Kar je lahko za otroka zelo moreče. Toda z raziskovanjem drugih možnosti dajete otroku priložnost, da dela nekaj, v čemer resnično uživa.

Druge ovire

Različni otroci dozorevajo različno hitro, zato pričakujte širok razpon telesne višine, telesne mase in atletskih sposobnosti med otroki iste starostne skupine. Otrok, ki je veliko večji ali manjši od drugih otrok iste starosti - ali manj gibalno usklajen ali ne tako močan, kot drugi - se lahko počuti nesamozavestno in mu je neprijetno tekmovati z njimi.

Poleg tega so otroci z različnimi tipi osebnosti, telesno zgradbo, temperamentom in stopnjo koncentracije bolj primerni za določene športe. Še enkrat: če vaš otrok ne uživa v fizičnosti in timskem delu, bi bil morda bolj primeren za individualne športe, kot je tenis, ali obratno. Zato je pomembno, da kot otrok preizkusite veliko različnih športov, da boste našli tistega, v katerem otrok najbolj uživa.

Otroke je morda tudi strah, da bi se poškodovali, ali jih skrbi, da ne zmorejo slediti zahtevanemu. Otroci s prekomerno telesno težo se na primer neradi udeležujejo športa, medtem, ko se otrok z astmo lahko počuti bolj udobno pri športih, ki zahtevajo kratke sunke energije, kot so nogomet, gimnastika, golf.

Kaj lahko storite: iskreno razmislite o prednostih, sposobnostih in temperamentu otroka in poiščite dejavnost, ki bi se lahko dobro ujemala z njegovim značajem in željami. Nekateri otroci se bojijo žoge, zato ne marajo odbojke ali med dvema ognjema, vendar morda uživajo v dejavnosti, kot je tek. Če ima vaš otrok prekomerno telesno maso, morda nima dovolj vzdržljivosti za tek, lahko pa uživa v športu, kot je plavanje. Otrok, ki je premajhen za košarkarsko ekipo, lahko uživa v gimnastiki ali rokoborbi.

Ne pozabite, da bodo nekateri otroci raje v športih, ki se osredotočajo na individualno uspešnost, namesto na timsko delo. Cilj je preprečiti, da bi se otrok počutil razočaranega, da bi želel prenehati in da bi bil popolnoma izključen iz športa in telesne dejavnosti.

Poskusite čim bolj obravnavati otrokove skrbi. Z razumevanjem in zagotavljanjem podpornega okolja boste prispevali k uspehu pri kateri koli dejavnosti, ki jo izbere vaš otrok.

Fitnes zunaj ekipnih športov

Tudi otroci, ki so nekoč rekli, da sovražijo šport, se bodo morda naučili vzljubiti ekipne športe, ko se bodo njihove sposobnosti izboljšale ali bodo našli pravi šport ali klub. Toda tudi, če ekipni športi vašega otroka nikoli ne navdušijo, lahko otrok naredi veliko, da vsak dan zagotovi priporočenih 60 minut ali več telesne dejavnosti.

Prosta igra je lahko zelo pomembna za otroke, ki ne igrajo ekipnega športa. Kaj je igra? To je dejavnost, ki jo imajo otroci, ko so prepuščeni sami sebi, na primer metanje predmetov skozi obroče, vožnja s kolesom, skakanje preko vrvi ali ples.

Otroci lahko uživajo tudi v individualnih športih ali drugih organiziranih dejavnostih, ki lahko izboljšajo telesno pripravljenost, kot so: plavanje, jahanje, plesni tečaji, rolanje, kolesarjenje, navijaška skupina, rolkanje, pohodništvo, golf, tenis, sabljanje, gimnastika, borilne veščine, tečaji joge in drugih fitnesov, metanje frizbija ...

Podpiranje otrokove izbire

Tudi, če je težko, skupaj z otrokom poiščite nekaj aktivnega, kar mu je všeč. Poskusite ostati odprtega duha. Morda vašega otroka zanima dejavnost, ki je v šoli ali v bližini doma ne ponujajo. Če želi vaša hči na primer poskusiti nogomet ali hokej na ledu, ji pomagajte najti lokalni klub.

Če ima otrok težave pri izbiri dejavnosti in vztrajanju pri njej, boste morali biti potrpežljivi. Pogosto traja dlje, preden otroci najdejo tisto, ki se jim zdi pravo. Ko pa nekaj klikne, boste veseli, da ste vložili čas in trud. Za vašega otroka je to velik korak k razvoju aktivnih navad, ki lahko trajajo vse življenje.