Če ste med moškimi, ki ne morejo narediti 10 sklec, imate velik problem

Nova raziskava pravi, da so moški srednjih let, ki ne zmorejo narediti desetih sklec, izpostavljeni veliko večjemu tveganju za srčni infarkt in bolezni srca.

Ljudje, ki zmorejo narediti več kot 40 sklec, zmanjšajo tveganje za srčno-žilne bolezni za 97 odstotkov v naslednjih desetih letih življenja, ugotavlja skupina strokovnjakov z univerze Harvard.

Vendar pa to, da lahko naredijo med 20 in 30 sklec, pomeni, da so moški izpostavljeni četrtini tveganja za razvoj bolezni, kot sta koronarna arterijska bolezen ali srčno popuščanje.

Te bolezni in infarkti pa grozijo tistim, ki ne morejo narediti vsaj desetih sklec. Strokovnjaki pojasnjujejo, da so sklece boljši pokazatelj zdravja srca kot uveljavljeni fitnes standardi, kot je tek.

Njihove ugotovitve dokazujejo, da so skleci lahka in brezplačna metoda, ki pomaga oceniti tveganje za srčno-žilne bolezni v skoraj vsakem okolju.

Raziskavo so opravili na več kot 1000 anketirancih, med štiridesetletnimi ameriškimi gasilci. Čeprav so se raziskovalci prilagodili različni starosti in teži gasilcev, so lahko našli povezavo med izvajanjem sklec in dolgoročnim zdravjem. Gre za prvo študijo, ki je pokazala, da so sklece lahko učinkovit test za tveganje za srčno-žilne bolezni, a neodvisni strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo treba podobne analize opraviti tudi pri drugih skupinah manj aktivnih ljudi, pa tudi pri ženskah.