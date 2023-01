Kaj se zgodi, če grem lačen spat (slaba noč, zagotovo)

Vsi smo že poskušali prelisičiti telo in šli lačni spat. Sledila je slaba noč. Večkrat smo to ponovili, več slabih noči smo imeli. Odhod v posteljo s praznim želodcem ni dober »dietni« ukrep.

Telo med spanjem izvaja vrsto dejanj, regenerira se in množi svoje celice, izvaja prebavne procese in vrsto drugih bioloških procesov, za vse pa je potrebna energija, ki jo telo črpa iz hrane, zaužite tisti dan in večer.

»Če ste pred spanjem zaužili hrano, bogato s praznimi kalorijami, kot je čokolada ali skodelica sladoleda, se bo raven krvnega sladkorja zelo hitro dvignila, pridobljena energija pa se bo shranila v telesu v obliki maščobe,« pravi avstralski strokovnjak za zdravo življenje dr. Tim Robards.

Svetuje, da je za kakovosten spanec in ohranjanje idealne postave pravzaprav najbolje večerjati dve do tri ure pred spanjem, in sicer beljakovine ali zdrave maščobne kisline, nikakor pa ne sladkorjev in ogljikovih hidratov, so napisali na outsideonline.