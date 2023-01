Navade iz fitnesa, ki se jih morate čimprej odvaditi

Zima je čas ko telovadnice, fitnesi, pokajo po šivih, rečemo. Čeprav smo mi še vedno med tistimi, ki obiske fitnesa priporočamo čez celo leto. Smo kaj novega povedali? Celoletna članarina je tako rekoč obvezna vsakega vestnega športnega rekreativca.

Če greste v telovadnico in ne vidite nobenih rezultatov, gre morda za napačen pristop k vadbi, ki ga je treba popraviti.

To so nasveti, čemu se izogibati oziroma kaj spremeniti, najbolje pa je, da to storite s pomočjo trenerja, pravijo na spletni strani, ki jo cenimo outsideonline.

Misliš, da mora boleti

Eno izmed napačnih in zastarelih prepričanj je, da nas mora po vadbi vseboleti, drugače nič ne šteje. To nikakor ne drži, saj vam pretiravanje ne bo prav nič pomagalo, zato morate poznati svoje meje in kdaj je čas, da se ustavite.

Izogibate se utežem

Dvigovanje uteži ni dobro le za večje bicepse.Vaš cilj ne sme biti samo povečati mišice na bicepsih in tricepsih, vendar bi moralo biti dvigovanje uteži del vaše rutine. S povečanjem splošne moči se poveča tudi moč mišic in kosti, kar pospeši tudi vaš metabolizem. Močnejše mišice tudi zmanjšajo možnost poškodb pri telesnih aktivnostih.

Rotiranje vaj

Potrebovali boste nekaj časa, da najdete režim, vrstni red vaj, ki vam ustreza, in normalno je, da občasno dodate nekaj različic. Vendar to ne pomeni, da morate nenehno iskati nove in nove načine, ker ste se prejšnjega naveličali že po nekaj dneh. Za to se posvetujte s trenerjem, ki vam bo pomagal.

Ne ogreješ se

Kot vsi športniki vedo, je ogrevanje in raztezanje zelo pomembno pri telesni aktivnosti, saj telo pripravi na tisto, kar sledi in zmanjša možnost poškodb. Zato si vedno namenite vsaj pet minut za kardio ali druge aktivnosti, ki vam bodo pri tem pomagale.

Uspeh merite s časom, ki ga preživite v telovadnici

Kot vam poskuša pokazati celotno besedilo, ni pomembno le, koliko časa preživite v telovadnici, ampak tudi, kako ta čas porabite. Naredite si nekakšen načrt in se ga držite, tako da ni vse odvisno od časa.