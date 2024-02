Kaj imajo skupnega keglanje, hoja in družabni ples

Nekateri izmed rekreativnih športov so idealna kombinacija koncentracije in koordinacije, hkrati pa vsebujejo še obilo zabave in družabnosti.

Tek in dvigovanje uteži imata številne pozitivne stranske učinke, ki se vidijo že na prvi pogled. Nenazadnje povzročajo lepo razvite mečne mišica in bicepse.

A to še ne pomeni, da tudi športne aktivnosti, kakršni sta na primer družabni ples in hoja, nimata svojih dobrih strani. Medtem ko številni mediji s pomočjo seksi preznojenih teles propagirajo različne oblike vadbe, ponujajo tudi športi, ki so v svojem bistvu manj zahtevni, presenetljive nagrade.

Nekateri izmed rekreativnih športov so idealna kombinacija koncentracije in koordinacije, hkrati pa vsebujejo še obilo zabave in družabnosti.

Družabni plesi

Zakaj bi sploh hodil v telovadnico, če se lahko vsak večer zabavate s fokstrotom, svingom, valčkom ali salso. Ples ima številne izrazito pozitivne stranske učinke, saj zmanjšuje stres, izboljšuje razpoloženje, blagodejen je za srčno-žilni sistem, poleg tega pa je izjemno družaben.

A to še ni vse. Strokovnjaki plesne divizije univerze Stanford so v posebni študiji ugotovili, da ples povečuje miselne sposobnosti. V tem obziru je z naskokom boljši od tenisa in plavanja.

Menda ukvarjanje s plesom zmanjšuje možnost nastanka demence. Dokazano pa je tudi, da ples hkrati povezuje več možganskih funkcij - kinezično, racionalno, glasbeno in čustveno, vse to pa blagodejno vpliva na povezovanje živčnega sistema.

Kegljanje

Kegljanje bi le redkokdo uvrstil na seznam športov s številnimi pozitivnimi učinki. A dejstvo je, da s kegljanjem lahko pokurite 240 kalorij na uro, ojačate mišice zgodnjega dela telesa in povečate njihov tonus, poleg tega pa izboljšate delovanje srca in pljuč in učvrstite kosti. V Bowling World Newspaperju so poleg tega zapisali, da kegljač v treh serijah prehodi skoraj en kilometer.

Hoja

Hoja za večino ljudi predstavlja nekaj povsem samoumevnega. A v resnici ima ta preprosta aktivnost vsaj osem izrazito pozitivnih stranskih učinkov: zmanjšuje možnost nastanka demence, zmanjšuje možnost srčnega infarkta, povečuje možnost preživetja raka na dojki, zmanjšuje utrujenost in depresijo, povečuje miselno aktivnost, zmanjšuje možnost nastanka diabetesa, povečuje željo po spolnosti ...