Bosanska smučarska senzacija: Elvedina Muzaferija

Bosanska specialistka za hitri disciplini Elvedina Muzaferija je z nedavno zmago na tekmi evropskega pokala in četrtim mestom na sobotnem smuku svetovnega pokala v Crans Montani postala svojevrsten smučarki hit.

Medtem ko Ilka Štuhec v tej sezoni še ni uspela povezati želene smukaške predstave, pa v življenjski formi uživa njena devet let mlajša tekmica iz BiH Elvedina Muzaferija.

Po petkovem 18. mestu se je dan kasneje senzacionalno zavihtela na četrto mesto. Prehitele so jo le Italijanki Marta Bassino in Federica Brignone ter vodilna smučarka skupnega seštevka svetovnega pokala Lara Gut-Behrami.

In če za Ilko Štuhec v novi sezoni skrbi hrvaški trener Natko Zrnčić-Dim, pa vse niti v karieri Elvedine Muzaferije, sicer prve bosanske alpske smučarske s točkami svetovnega pokala ter udeleženke zimskih olimpijskih iger 2018 in 2022 ter svetovnih prvenstev 2017, 2021 in 2023, drži Slovenec Aleš Brezavšček.

Delo z Elvedino Muzaferijo je, kot pravi, dolgoročno naravnano. Zato se je v prvi fazi sodelovanja lotil osnov, tudi postavitve na smučeh in tehnike. Zaradi tega se poleti nista podala na južno poloblo, temveč sta ves trening opravila na evropskih ledenikih. Težava pa je nastopila jeseni, ko so bili pogoji v Evropi izjemno slabi.

Rešitev sta našla v Koloradu, kjer sta se na treningih priključila Avstrijkam, Američankam in Nemkam. »Smo tako majhna ekipa, da se preprosto moramo priključevati večjim reprezentancam. Na srečo dobro poznam kar nekaj trenerjev in lahko odprem kakšna vrata,« je za sportlub povedal slovenski trener na bosanski misiji. Vanjo je kot fizioterapevtsko pomoč vključil Petro Baumkircher, hčerko Nežke Poljanšek.

Kako je Elvedina sploh pristala v alpskem smučanju?

S šestimi leti je šla na smučarski tečaj in učitelj smučanja je dejal, da ni za na tečaj, ampak za v klub. In tako se je začelo. Elvedina Muzaferija, edino dekle v reprezentanci BiH, v kateri sta še dva fanta, vendar ona nima nič z reprezentanco, saj tekmuje s povsem svojo ekipico, ki jo še vedno vzdržujejo njeni starši.

Vse je na ramenih njenih staršev, poiščejo tudi nekaj sponzorjev, od države dobijo minimum, vse je iz zasebnih virov. Denar, ki ga prejmejo, je od Mednarodne smučarske zveze in si ga je prislužila z nastopi. Dobijo nekaj tisoč konvertibilnih mark, kar je smešno, s tem lahko plačajo dva ali največ tri treninge ...