Je lubenica res dobra za potenco

Lubenica vsebuje precejšnjo količino aminokisline - citrulin, ki sprošča in širi krvne žile, zato je pomembna za prehodnost krvnih žil, kar preprečuje srčni infarkt in možgansko kap, hkrati pa prispeva k boljši potenci. Analize so pokazale, da je v 100-gramih lubenice kar 210 miligramov citrulina. Kar pomeni, da je odlično sredstvo za boj proti erektilni disfunkciji, saj cutrilin - aminokislina, sprošča krvne žile in izboljšuje dotok krvi. Je nekakšna naravna viagra.

V prid trditvi, da je lubenica pravo naravno zdravilo, je dejstvo, da 180 gramov lubenice vsebuje 20 odstotkov dnevne potrebe po vitaminu C. Poleg tega je bogata tudi s kalijem in magnezijem.

Lubenica je odlična za dieto, saj vsebuje malo kalorij. V 100 gramih lubenice je le 30 kalorij, veliko vode, kar je poleti zelo pomembno.

Čeprav imajo vsi radi lubenico iz hladilnika, jo je bolje naravno ohladiti na betonu in v senci, saj v hladilniku izgubi nekatere lastnosti, predvsem likopen, ki učinkovito ščiti pred boleznimi, predvsem pred pojavom rakavih celic.

Tudi skorja lubenice je zdravilna. Glede na to, da ni okusna za uživanje, je pa bogata z vitamini in minerali, je nasvet, da jo drobno nasekljate in dodate solatam s tuno ali piščancem.

Semena lubenic, ki jih običajno zavržemo, lahko zaužijemo. Na Kitajskem te koščice ocvrejo in jedo kot prigrizke. Menijo, da prispevajo k ohranjanju zdravja ledvic.