6 dobrih stvari, ki se zgodijo v telesu, ko sladkorju rečemo ne

Izločanje sladkorja iz prehrane je izziv tudi za posameznike z močno voljo. Zanimivi so nekateri vidiki znanstvenih raziskav, ki so razkrile, da ima sladkor sposobnost »pretentati« naše možgane in jim nenehno sugerirati, da si želimo vedno več sladkarij.

Toda dobra novica je, da je nekaj sladkorja čez dan v redu, ampak res malo. Ameriško združenje za srce, na primer, ženskam priporoča največ 6 čajnih žličk dodanega sladkorja na dan.

V redu je tudi uživanje sladkorja iz hrane, sadja in zelenjave. Kot pojasnjujejo nutricionisti, so ti naravno prisotni sladkorji združeni z vitamini, minerali, vlakninami in drugimi hranili, dobrimi za človeško telo. Torej če nam uspe vsak dan zaužiti manj sladkorja, je jasno, da bo to neverjetno koristno za zdravje.

Manj sladkorja – mladostna koža

Sladkor v naši prehrani samodejno vpliva na količino sladkorja v našem krvnem obtoku in študije kažejo, da visok krvni sladkor sproži molekularni domino učinek, imenovan glikacija. Kot pravijo poznavalci, gre le za trendovski izraz za poseg, ki lahko moti obnovo kolagena v koži, pa tudi beljakovin, zaradi katerih je koža videti napeta.

Prehrana, polna priboljškov, lahko privede tudi do zmanjšane elastičnosti kože in prezgodnjega gubanja.

Na srečo raziskave kažejo, da lahko zmanjšanje sladkorja pomaga zmanjšati povešenost in druge vidne znake staranja kože.

Stalna, a nezdrava energija

Dodani sladkorji so enostavni ogljikovi hidrati. To pomeni, da se hitro prebavijo in hitro vstopijo v krvni obtok.

Nutricionisti menijo, da je to prava katastrofa za človeško telo, saj bo naš metabolizem dodan sladkor pretvoril v energijo. In to energijo lahko lažno čutimo ves dan.

Sladkor je dodan v vsakem živilu od peciva do solatnega preliva. Če namesto tega jemo živila, bogata z beljakovinami in zdravimi maščobami, kot je pest mandljev, nam bo to zagotovilo enakomernejši pretok energije.

Preprečite tvegane maščobne obloge na trebuhu

Vsi dobro vemo, da lahko vsakodnevna navada uživanja sladkorja povzroči prekomerno telesno težo, predvsem na predelu trebuha. Toda mnogi se morda ne zavedajo tveganj, povezanih s trebušno maščobo.

Živila, bogata s sladkorjem, zvišujejo raven sladkorja v krvi, kar po našem telesu sproži inzulin, ta proces pa sčasoma spodbuja kopičenje maščobnih oblog na trebuhu.

Te maščobne celice globoko v trebuhu, znane kot visceralna maščoba, proizvajajo adipokine in maščobne hormone – kemične sprožilce težav, ki potujejo do naših organov in krvnih žil ter vodijo do vnetja, ki lahko sproži bolezni srca in raka.

Z zmanjšanjem vnosa sladkorja v telo se torej zmanjša možnost nastajanja trebušne maščobe in tveganja, ki jih ta nosi s seboj.

Izgubite odvečne kilograme brez »borbe«

Endokrinologi opozarjajo, da povišana raven inzulina in prekomerno skladiščenje kalorij ustvarjata odvečne obloge po vsem telesu.

Zamenjava rafiniranih ogljikovih hidratov in sladke hrane z zdravimi maščobami pomaga ohranjati naš inzulin stabilen, zato se manj kalorij shrani kot maščoba.

Posledično se, kot pojasnjujejo endokrinologi, zmanjša občutek lakote, pospeši metabolizem in z manj napora izgublja težo.

Zmanjšajte tveganje za sladkorno bolezen

Ker manj sladkarij pomaga pri preprečevanju povečanja telesne teže, bomo tudi bolj zaščiteni pred sladkorno boleznijo tipa 2.

Toda uživanje manj sladkorja zmanjšuje tveganje za bolezen tudi na drug način.

Prehrana z visoko vsebnostjo hitro prebavljivih ogljikovih hidratov, kot je sladkor, zahteva, da trebušna slinavka sprošča veliko inzulina, obrok za obrokom, dan za dnem, pojasnjujejo endokrinologi.

To pretirano povpraševanje lahko preobremeni celice, ki proizvajajo inzulin, in povzroči, da se pokvarijo, kar na koncu povzroči sladkorno bolezen.

Srce ne mara sladkarij

Dobro zdravje srca nam daje moč, da lažje prebrodimo vse naporne aktivnosti in izzive.

Toda sladkarije niso dobre za naše srce. Raziskave kažejo, da lahko dodan sladkor dejansko vpliva na srčno žilni sistem.

Študija je pokazala, da imajo ljudje, ki zaužijejo od 17 do 21 odstotkov svojih dnevnih kalorij s sladkarijami, 38 odstotkov večje tveganje za smrt zaradi bolezni srca.

Bistvo je preprosto – zmanjšajte količino zaužitega sladkorja zdaj, pozneje se vam bo to obrestovalo.