Hoja po jedi lahko premaga cuker

Ležeren sprehod po obroku povzroči dramatičen padec nevarno visokih ravni sladkorja v krvi. Z izkušnjami in nasveti strokovnjakov smo se naučili, da je za zdravo življenje treba zaobiti skušnjave v trgovini z živili, hkrati pa se prisiliti k redni vadbi v telovadnici.

Ni pa nujno, da nas to stane toliko znoja ali zahteva nadčloveško disciplino pri obisku supermarketa. Raziskave razkrivajo, da lahko lahek sprehod po obroku naredi čudeže za krivuljo krvnega sladkorja. In to še ni vse.

Zdi se, da zelo blaga aktivnost deluje tako kot intenzivnejša vadba.

Že samo sprehajanje je dovolj, da občutno preprečite zvišanje krvnega sladkorja, pravzaprav toliko, kot zdravila, namenjena za zniževanje visoke ravni krvnega sladkorja, pravijo strokovnjaki.

Pričakovali bi, da bo ta nasvet vključen v številne učbenike, a žal ni.

Visoke ravni krvnega sladkorja so pogoste

Zvišanje krvnega sladkorja po obroku je povsem naravno. Prebava pretvori ogljikove hidrate, ki jih zaužijemo, v glukozni sladkor, ki ga krvožilni sistem prenese v celice v našem telesu. Glukoza je gorivo, ki poganja vse naše celice.

Hormon inzulin odpira celice v mišicah in drugih tkivih, tako da se lahko sladkor izloči iz krvi in spusti tja, kjer je potreben.

Toda včasih ta mehanizem ne deluje, kot bi moral. Pri mnogih ljudeh, zlasti tistih s sladkorno boleznijo tipa 2, se celice ne odprejo dovolj učinkovito in raven sladkorja v krvi lahko po obroku skokovito poskoči v stratosfero.

To je hudo za telo. Pogosti primeri povišanega krvnega sladkorja povečajo tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 in srčno-žilne bolezni.

Zelo pomembno je, da se izogibate takšnim visokim sladkorjem po obrokih in obstaja farmacevtska industrija, ki proizvaja zdravila za zniževanje krvnega sladkorja. Kakopak.

Težav pa se lahko lotimo tudi z naravnimi metodami brez stranskih učinkov.

Naravno in neverjetno učinkovito

Niti novo niti nepričakovano je spoznanje, da vadba vpliva na raven sladkorja v krvi – aktivne mišice porabijo več glukoze. Kljub temu je bilo do nedavnega opravljenih malo raziskav o tem, kako telesna aktivnost po jedi vpliva na dvig ravni sladkorja v krvi.

Da, telesna aktivnost učinkovito zmanjša vrhove krivulj krvnega sladkorja.

Dobre rezultate so opazili tako pri ljudeh, ki so bili v dobri formi, kot tistih, ki niso bili, tako pri mladih kot starih.

Lahek sprehod, ki je povzročil utrip le malo nad običajnim utripom v mirovanju, je preprečil močno zvišanje ravni sladkorja v krvi. Pravzaprav je bil učinek videti približno enakovreden rezultatom po nekoliko zahtevnejšem kolesarskem poskusu.

Razliko pa naredi trajanje: 40-minutni sprehod je veliko bolj znižal krvni sladkor kot sprehod, ki je trajal le 15 minut. Ljudje s tveganjem za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 so premalo seznanjeni o koristnih učinkih vadbe po obroku.

Poleg tega se veliko ljudi sploh ne zaveda, da imajo škodljive ravni sladkorja v krvi. Ni treba biti debel in brez kondicije, da bi bili v nevarnosti!

Popolnoma mogoče je v dobri formi, pa še vedno slabo uravnavati krvni sladkor.

Peš in gibanje kot zdravilo

Če prebivate primerno oddaljeni od službe, ni slaba ideja, da se po zajtrku sprehodite do službe. In morda lahko najdete tudi nekaj lažjih dejavnosti po drugih obrokih ...