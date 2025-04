Na Obali prijeli serijskega roparja: žensko vlekel po ulici, dokler se ni strgal pas torbice

Šest kaznivih dejanj v dveh dneh, brutalni napadi na starejše ženske v izolskem mestnem jedru, spektakularen pobeg s sodišča in več kot pol leta bega – to je povzetek neverjetnega kriminalnega pohoda 41-letnega hrvaškega državljana, ki je policiji povzročil obilico preglavic, preden je bil končno priprt.

Kruti napadi v srcu Izole

Policisti Policijske postaje Izola so 24. in 25. septembra 2024 obravnavali kar šest kaznivih dejanj, ki so pretresla lokalno skupnost. Vsi primeri so sledili enakemu vzorcu: moški se je v ozkih ulicah starega mestnega jedra neopazno približal starejšim ženskam od zadaj, jih fizično napadel, nato pa z ramen s silo iztrgal torbico ter pobegnil. Iz njih je vedno ukradel denar.

Napadi niso bili zgolj nepričakovani, temveč izjemno nasilni. Oškodovanke so utrpele telesne poškodbe – nekatere je napadalec udaril, druge podrl na tla, eno pa celo vlekel po ulici, dokler se ni strgal pas torbice, da jo je nato odnesel.

Hiter preboj policijske preiskave

Z intenzivnim zbiranjem obvestil, ogledi krajev kaznivih dejanj in pregledom varnostnih posnetkov so policisti hitro ugotovili, da je za vsa kazniva dejanja odgovoren isti storilec, 41-letni državljan Hrvaške s stalnim prebivališčem na Hrvaškem. Policijska postaja Izola je proti njemu podala kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru in razpisala iskanje zaradi zaslišanja.

Dvakrat pobegnil

Oktobra 2024 so ga policisti izsledili na mejnem prehodu Sečovlje. Med nadzorom državne meje so mu odvzeli prostost, vendar je osumljeni izkoristil trenutek nepazljivosti policistov in pobegnil na Hrvaško. O incidentu so bili obveščeni tudi hrvaški varnostni organi, a jim ga ni uspelo izslediti.

Sledil je presenetljiv preobrat: 7. aprila 2025 se je osumljeni ponovno poskušal prebiti v Slovenijo kot sopotnik v avtomobilu drugega hrvaškega državljana – tokrat na mejnem prehodu Dragonja. Policisti so ga prijeli in privedli na Policijsko postajo Izola ter nato pred preiskovalnega sodnika v Kopru; ta je zanj odredil sodno pridržanje.

Toda s tem zgodbe še ni bilo konec. 9. aprila 2025 je bil iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper ponovno priveden na okrožno sodišče. Med zaslišanjem je med odmorom pobegnil – in to kar skozi okno v prvem nadstropju sodišča. Pri tem je poškodoval službeni avtomobil v lasti sodišča. Pobegnil je proti mestnemu jedru Kopra, a so ga policisti ujeli po približno 30 minutah.

Pripor in nova kazenska ovadba

Po ponovnem prijetju je bil vrnjen na sodišče, kjer je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor v koprskem zaporu. Policijska postaja Koper zoper osumljenega sedaj vodi tudi preiskavo zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Poleg tega je zaradi neupoštevanja zakonitega ukaza policistov prejel plačilni nalog po zakonu o varstvu javnega reda in miru.