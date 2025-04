So ZDA obupale nad Ukrajino in Rusijo? Grozijo z umikom iz pogajanja

ZDA bi se lahko umaknile iz posredovanja za končanje vojne v Ukrajini, če ne bo napredka, je danes po pogovorih s predstavniki evropskih držav v Parizu dejal ameriški zunanji minister Marco Rubio. Odločitev o tem, ali je možno doseči dogovor, naj bi Washington sprejel v nekaj dneh.

»V nekaj dneh moramo ugotoviti, ali je to kratkoročno možno, ker če ni, mislim, da bomo morali iti dalje,« je dejal novinarjem ob odhodu iz Pariza. »Če je, smo zraven. Če ni, potem (...) imamo druge prioritete, na katere se moramo prav tako osredotočiti,« je dodal.

Izpostavil je, da ZDA zadnja tri leta pomagajo Ukrajini in hočejo, da se vojna konča, a kot je dodal, to ni njihova vojna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški napori niso prinesli rezultatov

Izjave je podal po srečanju s predstavniki več evropskih držav, ki so bile doslej v prizadevanjih ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne v Ukrajini brez sedeža za mizo.

Ameriški napori sicer zaenkrat niso prinesli bistvenega napredka, Moskva pa je zavrnila prekinitev ognja.

Kot je dejal Rubio, so bili evropski predstavniki na pogovorih v četrtek v veliko pomoč in konstruktivni. »Želimo, da ostanejo zraven (...) Mislim, da nam lahko Združeno kraljestvo in Francija pomagata doseči napredek in priti bližje rešitvi,« je dejal.

Bolj jasne odgovore na nekatera vprašanja pričakuje na novem srečanju ZDA, Francije, Združenega kraljestva, Nemčije in Ukrajine prihodnji teden, je dejal.

Izrazil je še upanje, da bodo evropske države razmislile o ukinitvi sankcij, ki so jih proti Rusiji uvedle po njeni invaziji na Ukrajino leta 2022.