Zakaj se zbujamo ponoči? Tradicionalna kitajska medicina ponuja razlago

Tradicionalna kitajska medicina ponuja nekaj teorij, zakaj se to dogaja. Razlaga se skriva v specifičnem biološkem ritmu telesa in energijskem pretoku, ki vpliva na naše organe.

Biološka ura po kitajski medicini

Kitajska medicina je razvila koncept biološke ure, s katero lahko odkrijemo stanje svojega organizma.

Ta ura prikazuje časovne intervale, ko energija kroži skozi telo, in izpostavlja čas največje aktivnosti posameznega organa na vsaki dve uri.

Če imate težave z določenim organom, boste v tem času zaznali simptome ali se morda celo prebudili.

Časovna razporeditev največje aktivnosti organov:

Od 1. do 3. ure: jetra

Od 3. do 5. ure: pljuča

Od 5. do 7. ure: debelo črevo

Od 7. do 9. ure: želodec

Od 9. do 11. ure: vranica in trebušna slinavka

Od 11. do 13. ure: srce

Od 13. do 15. ure: tanko črevo

Od 15. do 17. ure: mehur

Od 17. do 19. ure: ledvice

Od 19. do 21. ure: obtočila

Od 21. do 23. ure: začetni del tankega črevesa, ki se povezuje z želodcem

Od 23. do 1. ure: žolčnik

Razlogi za nočno prebujanje

Če se prebudite med 1. in 3. uro, bi to lahko pomenilo, da so vaša jetra preobremenjena. Jetra so odgovorna za razstrupljanje telesa in predelavo čustev. Takšno prebujanje lahko nakazuje, da ste morda zaužili preveč alkohola ali hrane, ki vam ne ustreza. Prav tako lahko pomeni, da vas mučijo stres in napetost.

Prebujanje med 3. in 5. uro zjutraj je lahko povezano z neravnovesjem v pljučih, zlasti pri dihanju. Motnje v dihanju so pogosto povezane z negativnimi čustvi, kot so tesnoba, strah in občutek krivde.

Kaj lahko storimo?

Če opazite, da se redno prebujate ob določenem času, je smiselno raziskati morebitne fizične ali čustvene vzroke za težavo. Tradicionalna kitajska medicina ponuja vpogled v povezavo med telesom in čustvi, hkrati pa opozarja na pomembnost uravnoteženega načina življenja za harmonično delovanje našega organizma.