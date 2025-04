Orto Fest prihaja v zadnjo etapo

Pred nami je peti in zadnji teden mednarodnega klubskega festivala Orto Fest. Po včerajšnjem nastopu sarajevsko-zagrebških rock legend Crvena jabuka, nocojšnjem koncertu slovenskih heavy metal povratnikov Pomaranča in sobotnem nastopu skupine Iron Median, ki jo sestavljajo vrhunski slovenski glasbeniki in preigravajo skladbe skupine Iron Maiden, bo festival v torek prešel v sklepno etapo.

Že četrt stoletja je namenjen vsem generacijam ljubiteljev dobre glasbe.

V torek bodo nastopili domača skate punk skupina Smacked in italijanski skate rock punkerji BeerBong. V sredo bo oder zasedel vsem dobro znani Omar Naber z energično rock'n'roll zasedbo, ki letos praznuje 20 let nastopanja, v četrtek pa bodo veseljačili domači folk punk rockerji Happy Ol' McWeasel. V petek se bo festival nadaljeval s party-punk-ska-hardcore-reggae-metal bendom iz Goriških brd, ki sliši na ime Pigs Parlament, sobota pa bo pripadla slovenskim neo-rockabillyjevcem EightBomb. Zaključni koncertni večer letošnjega že 25. Orto Festa bo na praznično nedeljo z black metalskim dvojcem, kanadskimi Spectral Wound in ameriškimi Lamp Of Murmuur.

Udarila bo tudi Pomaranča. FOTO: Osebni arhiv

Soorganizator festivala Andrej Ciuha je ponosen na dejstvo, da Orto Fest obstaja že 25 let. Prav zato je bil letošnji celomesečni program spet bogat z legendarnimi izvajalci, med katerimi so številni že davno prerasli okvire klubskih nastopov, a še vedno radi pridejo igrat v Orto Bar. Med njimi morda lahko omenimo ljubljansko rock skupino Big Foot Mama, ki je festival odprla s kar dvema razprodanima koncertoma, pa črnogorskega mojstra Ramba Amadeusa, velenjske rockerje Šank Rock in srbske alternativce S.A.R.S. »V čast in veselje mi je, da se radi vrnejo v naš klub in s tem pokažejo svoj odnos do kluba in našega ljubiteljskega odnosa do glasbe. Hkrati je to pomembno tudi za mlade glasbenike, saj jim s svojo prisotnostjo na festivalu pomagajo k večji prepoznavnosti,« je poudaril Ciuha.

Happy Ol' McWeasel bodo poskrbeli za dobro mero keltskega punka. FOTO: Management skupine

Orto Fest je že četrt stoletja namenjen vsem generacijam ljubiteljev dobre glasbe, tudi tiste, ki dostikrat ne najde prostora v medijih. Doslej je gostil že okoli 800 domačih in tujih izvajalcev, skupno pa ga je obiskalo že več kot 100.000 ljudi, kar je za slovenske klubske razmere izjemna številka. Organizatorji radi povedo, da gre za popolnoma neodvisen festival, ki deluje brez državnih ali občinskih subvencij in drugih oblik finančne pomoči.