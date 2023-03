Hecna teorija hujšanja, čeprav se ne heca

Hujšanje ni sezonski, pač pa celoleten šport – težko je reči, da ni tako, telesna masa ne pozna letnih časov, in tudi naša želja, da bi shujšali, ne.

Pri hujšanju tudi sicer razsodni ljudje začnejo početi bedarije. Od modnih diet ali čistih norosti v fitnesu, vse zato, ker jim je nekdo zaupal skrivnost, kako pokuriti maščobe. Te norosti so dosti bolj nevarne, kot teorija, da s 60-odstotki največjega srčnega utripa telo preselimo v območje, kjer se maščobe topijo, izgorevajo, izginjajo, in da je to optimalno za hujšanje.

Upanje je pomemben del življenja, seveda, vendar - ali območje izgorevanja maščob sploh obstaja? Seveda obstaja.

Če bomo iskali po teoriji, se bomo seznanili s pojasnilom, da je območje izgorevanja maščob dogajanje v našem telesu, ko glavna energija za naše priganjanje telesa prihaja iz maščob.



Ko govorimo o zmanjševanju telesne mase, je dobro razumeti, kaj se dogaja v našem telesu, da razumemo, kaj pomeni beseda metabolizem, presnova. Karkoli že počnemo, tudi če sedimo na miru, za svoj obstoj potrebujemo energijo gorivo, ki prihaja iz ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob in fosfatov. Ljudje smo si med seboj zelo različni, zato sta različni tudi hitrost, s katero uporabljamo gorivo, in to, koliko ga je na voljo.

Veliko stvari je pomembnih: vnos energije v telo, spol, pa tudi kako intenzivno in kako pogosto se ukvarjamo s športom.

Če vadimo z manj napora, taki početji sta dolgotrajna hoja in džoging, to od mišic ne zahteva toliko dela kot intenzivna vadba. Količina energije, ki jo telo potrebuje, je manjša, oskrba z energijo pa je v takem primeru predvsem iz maščob.

Kaj pa, ko prestavimo nekaj prestav višje, ko se nam začne dogajati? S povišanim naporom se maščobe ne morejo dovolj hitro presnavljati, in zadostiti povečani potrebi po gorivu, torej energiji. Kaj se zgodi? Telo bo poseglo po ogljikovih hidratih, ki se hitreje in lažje presnavljajo.

Sporočamo dobro novico: ja, na voljo nam je intenzivnost vadbe, kjer je maščoba prevladujoč vir energije.

Toliko o gibanju, ko se premikamo - kaj pa, ko smo nepremičnina, pri miru? Telo za delovanje potrebuje zelo malo energije in kalorij, zato telo presnavlja maščobe, ki jih porabi za energijo. To pomeni, da je lahko čudežna dežela za presnovo maščobe postavljena vmes, med počitkom in območjem takšne intenzivnosti treninga, da se telo hrani predvsem z ogljikovimi hidrati in so le-ti prevladujoč vir energije.

Ta čudežna dežela je velika, če govorimo o razponu med srčnim utripom v mirovanju in približno 70 utripov na minuto, če nismo ravno atleti in super ljudje, do približno 160 utripov, ki jih naberemo pri treningu z zmernimi napori, kjer pride do postopne spremembe glede prehoda iz iskanja razmerja porabe maščob in ogljikovih hidratov.

S povečevanjem intenzivnosti vadbe postopoma spreminjamo ravnovesje maščob in ogljikovih hidratov, ki jih naše telo porablja za energijo. Območje izgorevanja maščob, če poenostavimo.

Kdaj se bo torej naše telo preselilo od uporabe maščob na druga goriva? Dobro je vedeti, koliko maščob se porabi za energijo pri različnih intenzivnostih vadbe. Zelo v grobem: hitrost izgorevanja maščob začne upadati z večjo intenzivnostjo, saj telo hitreje potrebuje energijo. Morda je to za koga novo, a je znano že dolgo.

Območje izgorevanja maščob se pojavlja med približno 50- do 72 odstotki največjega VO2. Temu se reče tudi VO2 Max ali tudi maksimalna aerobna kapaciteta, kar predstavlja največjo količino kisika, ki jo telo porabi v minuti.

Tako kot je to povsod, je tudi pri izgorevanju maščob pomembna genetika. Izgorevanja maščob je verjetno manjše pri ljudeh s prekomerno telesno težo ali pri debelih in večje pri vzdržljivostnih športnikih – tako ugotavlja znanost.