Globok sneg - nikamor ne moremo? Krplje na noge

Dobesedno smo na suhem, pa bi radi v naravo. Hoja po celcu je nemogoča, tekaških smučin ni, ostanejo nam, če si želimo prvinske narave, krplje.

Rekvizit, ki je pri nas premalo znan, čeprav je krpljanja po Sloveniji več, kot si mislimo.

Tudi organiziranega, kar je še posebej pohvalno!

Kaj so krplje?

Krplje so posebna oprema za hojo po snegu. Njihov veliki odtis, bolje, površina, porazdeli težo pohodnika in omogoča, da potuje večinoma po snegu in ne v snegu. Nastavljive vezi omogočajo, da krplje enostavni pritrdimo na primerno zimsko obutev.

Tradicionalne snežne krplje imajo ogrodje iz lesa, obod je zapolnjene z rešetkami iz surove kože. Sodobne krplje so izdelane iz lahke kovine, plastike in drugih umetnih materialov.

V preteklosti so bile krplje nujna oprema za vse, ki so bili odvisni od potovanja v globokem in pogostem sneženju, kot so lovci za krzno. To vlogo krplje ohranijo na območjih, kjer motorna vozila ne morejo doseči ali jih je uporaba neprimerna.

Vendar pa je njihova največja sodobna uporaba za rekreacijo.

Je krpljati težko?

Ni. Prej zabavno. Krpljanja se je enostavno naučiti in je v ustreznih razmerah relativno varna in poceni rekreacijska dejavnost. Toda za to na ledenem, strmem terenu so potrebne tako napredne spretnosti kot gorniške krplje z vrtljivimi derezami.

Krpljanje je eden najboljših načinov, da uživate v zimskih lepotah. Toda kot začetnik s krpljanjem … Ja, predvsem je

težko vedeti, kako in kje začeti, tu smo začetniki dobesedni bosi. Bosi na snegu? Ne, ni v redu. Vse, kar ste kdaj želeli vedeti o krpljanju? Malo smo pobrskali po vesolju športov na prostem in našli nekaj poduka o krpljanju.

Kaj je tako dobrega pri krpljanju?

Zimsko pohodništvo je prava stvar in obstaja ogromno razlogov za krpljanje! Enostavno je, za učenje. Ko si krplje pripnete na noge, lahko hodite v svojem naravnem koraku. Če ozko hodite, boste morda morali nekoliko razširiti položaj nog, da ne boste stopili na okvir krplja. Ne glede na način hoje je bistveno, da poskrbite, da imate pravo velikost in primerno vrsto krpelj. V resnici je tako, kot velja običajne čevlje

Prvinska zabava. Krpljanja se lahko lotijo posamezniki katere koli starosti, sposobnosti in siceršnjega športnega prepričanja, saj lahko svoj izlet prilagodite svojim interesom in ravni telesne pripravljenosti. Izleti s krpljami lahko vključujejo lagoden sprehod po snegu, sproščen izlet in raziskovanje narave ali strm in zahteven pohod po brezpotjih, ko gre lahko zares!

Neskončne možnosti za raziskovanje. FOTO: Leon Vidic

Zdrava dejavnost, nežna za sklepe. Šport, ki je znan po tem, da pomaga vzdrževati ali izboljševati srčno-žilno sposobnost, pomaga porabiti več kot 600 kalorij na uro. Po podatkih strokovnjakov lahko pri krpljanju porabimo več kot 45- odstotkov več kalorij kot pri hoji ali teku z enako hitrostjo. Zato je krpljanje odlična aktivnost, ki jo lahko vključite v, denimo, shujševalni režim.

Krpljanje je tudi aktivnost z majhnim učinkom za tiste s poškodbami in drugimi zdravstvenimi težavami in skrbmi. Vendar se je vedno nujno posvetovati z zdravnikom ali zdravstvenim delavcem, preden se lotite kakršne koli telesne dejavnosti.

Moderni časi, moderna počutja, ne nujno dobra … Krpljanje je odlično in zelo koristno za duševno zdravje! Mir in lepota naravnega okolja sta res neverjetna, pa naj bo to blizu doma ali daleč v naravi.

Praktično in dovolj poceni. Krplje si lahko izposodite ali kupite za izlet. Za izposojo malo pobrskajte po spletu, prav tako za nakup. Pri izposoji ali nakupu je ključnega pomena, da se zavedate vrste terena, ki ga želite raziskati, in da izberete primerno vrsto krpelj za svojo avanturo.

Neskončne možnosti za raziskovanje. S krpljami lahko raziščete okolico doma, tudi v mestu, ko pade dovolj snega, so polja lahko neskončno vabljiva. Še bolj hribi zunaj mesta ali oddaljena podeželska območja z malo civilizacije.

Predvsem varnost naj bo v prednostna naloga, saj poti, po katerih hodite poleti, morda niso najboljše za hojo pozimi. Na primer, kamnite ali ozke poti so lahko veliko težje ali celo nevarne na krpljah. Bodite pozorni tudi na opozorilne znake za snežne plazove in nevarna območja, še posebej, če hodite po divjini, ki je ne poznate..