Eden najboljših slovenskih kolesarjev nepričakovano končal kariero

Zgodilo se je tisto, česar smo se bali, Jan Polanc je zaradi težav s srcem oznanil, da končuje svojo nadvse uspešno kariero. To je sporočil danes, ravno na dan počitka na Giru, dirki, na kateri je Jan dosegel svoje največje uspehe v karieri. Zmagal je na dveh etapah na Giru, prvič leta 2015 in drugič leta 2017, leta 2019 pa je nosil celo rožnato majico.

Odločitev je bila zelo težka, a po temeljitih pregledih in posvetovanjih z zdravniki je to edina prava pot.

»Najprej bi se rad zahvalil ekipi in vsem sodelujočim zdravnikom za vso podporo med procesom odkrivanja težav in zdravljenja. Potrebno je bilo veliko preverjanj in spremljanj, ekipa pa mi je stala ob strani in si prizadevala najti odgovore in sprejeti prave odločitve. Posebna zahvala gre tudi moji družini in prijateljem, ki so mi v tem času stali ob strani in me v moji karieri vedno podpirali v dobrih in slabih trenutkih.

Očitno ne bo tako, kot sem upal, da bom končal kariero kolesarja, a ko pogledam nazaj, mislim, da sem lahko zelo srečen. V profesionalnem kolesarstvu sem že 10 let. Z ekipo UAE Team Emirates sem od samega začetka svoje kariere in sem z njimi delil nekaj neverjetnih trenutkov. Upam, da bom še naprej v tej družini v določeni vlogi na poti, ki je pred nami. Veselim se prihodnosti, saj se trenutno v mojem življenju dogaja veliko drugih lepih stvari in zelo sem hvaležen za to in za vse, kar smo že dosegli,« je izjavil Polanc.

»Veselim se prihodnosti, saj se trenutno v mojem življenju dogaja veliko drugih lepih stvari in zelo sem hvaležen za to in za vse, kar smo že dosegli,« je izjavil Jan Polanc. FOTO: UAE Team

Mauro Gianetti (vodja ekipe in izvršni direktor): »V primeru Jana smo več mesecev iskali nasvet pri naši medicinski ekipi in nekaterih najboljših strokovnjakih na svetu in padla je končna odločitev, da je čas, da prenehamo za dobrobit Janovega zdravja. Jan je bil steber naše ekipe že od samega začetka in zelo smo ponosni na to, kar je z nami dosegel v teh letih. Naša ekipa in organizacija se nenehno širita in upamo, da bomo lahko na Jana računali tudi v prihodnje.«