Če želite shujšati, ne večerjajte po 18. uri. Zakaj ravno takrat?

Vsi, ki ste se kdaj lotili kake moderne diete, ste verjetno slišali, da je najbolje zadnji obrok pojesti pred 18. uro.

Seveda, če greste spat ob 22. uri. Da, večina zdravnikov priporoča, da je 22. ura skrajni čas za potopitev v sanje. Je to pri današnjem življenjskem ritmu sploh možno? Seveda je, vse je v organizaciji dneva, kajne?

Prepričevanja o tem, ali se bomo res zredili, če bomo jedli po 18. uri, trajajo že leta. Res je. In niso iz trte izvita.

Raziskovalci so testirali veliko ljudi in prišli do spoznanja, da moramo večerjati pred 20. uro, najbolje pa kar ob 18. uri. Dokazali so nam, da zgodnja večerja zelo pozitivno vpliva na naše telo, tudi na telesno težo, seveda, saj hrano prebavimo pred spanjem. Torej, če gremo po večerji kmalu spat, bomo prebavljali v postelji, med spanjem, kar pa za naše telo ni v redu.

Če nazadnje jemo ob 18. uri in gremo spat okoli 22. ure, bomo komaj čakali, da vstanemo in zajtrkujemo. Vmes bomo pa spali kot angelčki, ker se telo ne bo celo noč borilo s prebavljanjem zaužite večerje.

Danes že vemo, da presežek kalorij v katerem koli delu dneva prispeva h kopičenju maščobnih zalog, nadzor telesne teže pa je odvisen predvsem od skupne količine kalorij, ki jih vnesemo čez dan.

Če zaužijemo več kalorij, kot jih potrebujemo, se bomo zredili, tudi če preskočimo zajtrk in potem čez dan zaužijemo obilnejše obroke, bomo celotno situacijo samo še poslabšali.

Zakaj ni dobro jesti tik pred spanjem?

Dobra spalna rutina je pomembnejša, kot se nam zdi, zato mora tudi naša prehrana delovati v skladu z zdravimi navadami. Priporočljivo je, da prenehamo jesti vsaj dve uri pred spanjem.

Večerje ne smemo izpustiti, saj tešči ne bomo spali dobro, in noč, spanec bosta uničena. Če je zadnji obrok pozen, je večja verjetnost, da bomo imeli refluks zaradi neprebavljene hrane, in spet se bo poznalo tudi na tehtnici.

To je posledica melatonina, spalnega hormona, ki ga izloča telo in aktivno sodeluje pri pridobivanju telesne teže. Tako pravijo nekateri strokovnjaki, ki nas spodbujajo k pravilni prehrani.

Pred spanjem ni priporočljivo uživati ​​živil, bogatih z ogljikovimi hidrati, saj nam dajejo energijo, ki je v tem času dneva ne potrebujemo. Pomembno je opozoriti, da je za celovit pristop k hujšanju treba popolnoma spremeniti prehranjevalne navade, zato ni dovolj le večerjati ob pravem času. Torej?

Če bomo nazadnje jedli okoli 18. ure in šli v posteljo okoli 22. ure, nam bo naslednje jutro prijal zgodnji zajtrk in komaj bomo čakali zgodnje kosilo tam nekje okoli 13. ure. Od 13. ure do večerje je ravno pravi čas, da spet postanemo lačni ... in krog zdravega prehranjevanja je sklenjen. Seveda, če se ne prenajedamo z nezdravo hrano.