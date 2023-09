Borova smola. Zakaj je tako cenjena in kako se nabira

Iglavci (ne samo bor) izločajo smolo, da si celijo rane in se ščitijo pred vdori bakterij in insektov. Če ste slučajno v gozdu in ste se med potjo opraskali, ne bo škodilo, če prasko takoj premažete s smolo. To bo preprečilo okužbo.

Zato so jo zeliščarji in ljudski zdravilci že od nekdaj uporabljali za zdravljenje ran in raznih obolenj kože in dihal.

Ker je zelo lepljiva, je najbolje, da jo nežno ločite z nožem in daste v steklen kozarec. Prste in nož najlažje očistite tako, da v olje pomočite kos vate ali bombažne krpe in drgnete, dokler se smola ne odstrani. Z oblačil jo lahko odstranite z alkoholom, saj ga raztopi. Nikoli ne odstranite vse smole z drevesa. Vzemite največ četrtino, nato pa poiščite drugo drevo.

Borova smola olajša izkašljevanje. Pri gripi, prehladu in pljučnici se uporablja tinktura borove smole, ker pospešuje izločanje sluzi. Poleg tega uniči bakterije, ki so povzročile vnetje.

Nekateri priporočajo žvečenje in uživanje koščka smole, dvakrat ali trikrat na dan. Za hitrejše celjenje pljučnice si dvakrat do trikrat na dan zmasirajte prsi z mazilom iz borove smole.

Če vas bolijo kolena ali čutite šibkost v mišicah, jih namažite z univerzalnim mazilom iz borove smole. Smola greje, pospešuje cirkulacijo in lajša bolečine. In prav zato je tako popularna med športnimi rekreativci.