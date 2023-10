Alkohol, kajenje, meso - znanstveniki opozarjajo, da so to glavni dejavniki tveganja za raka

Znanstveniki so ocenili, da je med letoma 1990 in 2019 prišlo do 79-odstotnega porasta novih primerov raka med mlajšimi od 50 let.

Skupina z univerze v Edinburghu in medicinske fakultete univerze Zhejiang na Kitajskem je analizirala podatke iz študije o globalnem bremenu bolezni iz leta 2019 za 29 vrst raka v 204 državah in regijah.

Analizirali so nove primere, smrti, zdravstvene rezultate in dejavnike tveganja pri ljudeh, starih od 14 do 49 let, ter ocenili letno stopnjo za vsako leto.

Leta 2019 je bilo med mlajšimi od 50 let 3,26 milijona novih diagnoz raka, kar je 79,1-odstotno povečanje od leta 1990. Za 27,7 odstotka se je povečala tudi umrljivost.

Čeprav genetika verjetno igra vlogo, znanstveniki opozarjajo, da so »glavni dejavniki tveganja za raka« kajenje, uživanje alkohola in prehrana z veliko mesa in soli, pa malo sadja in mleka, skupaj s prekomerno telesno težo, nizko telesno aktivnostjo in visokim krvnim sladkorjem.

Največji delež obolelih predstavlja rak dojk - 13,7 na 100.000 ljudi, najbolj pa naraščajo primeri raka sapnika in prostate, in sicer za 2,28 odstotka oziroma 2,23 odstotka na leto.

Vendar se je število primerov raka jeter pri mlajših od 50 let vsako leto zmanjšalo za 2,88 odstotka.

Regije z najvišjo stopnjo raka med mlajšimi od 50 let so Severna Amerika, Avstralija in Zahodna Evropa.

Avtorica študije dr. Xue Li iz Centra za globalno zdravje na Usherjevem inštitutu Univerze v Edinburghu je dejala, da je imel rak med mlajšimi od 50 let v Združenem kraljestvu »naraščajoči trend« od leta 1990 do 2010, vendar je »celotna stopnja incidence ostala stabilna« od 2010 do 2019.

»Na srečo letna stopnja umrljivosti zaradi raka v tej starostni skupini v Združenem kraljestvu vztrajno pada, kar je dokaz izjemnih prizadevanj pri odkrivanju in zdravljenju raka v zadnjih treh desetletjih,« je dodala.

Objava študije v reviji BMJ Oncology je prišla, potem ko je dobrodelna organizacija Cancer Research UK trdila, da je napredek pri zdravljenju raka pomagal rešiti 1,2 milijona življenj v Veliki Britaniji od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja.