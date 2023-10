Zakaj je po petdesetem letu vse težje shujšati

Kretska dieta: Razkrivamo skrivnosti prehrane in hujšanja za ženske po 50.

Hočeš, nočeš, naberejo se tam, kjer se prej niso, postava se spremeni in ... Težko se sprijaznimo.

»Do sebe in svojega telesa bodite zmerni in nežni, da bo čim lažje prestalo vse telesne spremembe, ki jih prinašajo leta«. Lepo povedano. In potem stopiš v tekaške čevlje in tekaška oblačila številko večja.

Ne, ne jamrajo samo ženske. Moški so še bolj občutljivi. Bolj, ko mu gre športna rekreacija od rok ali nog, bolj ga moti maščoba okoli trebuha, ki je še lani ni bilo.

Ampak posvetimo se ženskam, ki jih je Abraham že odpeljal. Zapis smo našli na spletni strani Healthline. Povzeli smo ga po športno rekreativno, saj za kretsko dieto prej še nikoli nismo slišali. Ampak, Kreta nam je všeč.

Izguba estrogena močno vpliva na izgorevanje maščob. Prvič, ko estrogen pade, pogosto pride do nihanj razpoloženja, zato si zaradi čustvene lakote privoščite velike količine hrane, običajno nezdrave.

Po drugi strani pa zaradi padca progesterona manj spite, stres pa se dvigne, še posebej, ker se v tem obdobju življenja pogosto izgubi smisel, sploh če imate otroke, ki so že odrasli in šli na svoje.

Kar zadeva prehrano, je najbolje, da se hrani ne odrekate, ampak se odločite za zdrave in uravnotežene prehranske programe, ki bodo vašemu telesu zagotovili vse, kar potrebuje, ne da bi to vplivalo na vašo postavo.

Med njimi je kretska dieta, različica sredozemske diete, katere koristi so že večkrat znanstveno dokazane. Poleg hujšanja je ta dieta bogata tudi zdravju koristnimi snovmi, saj zmanjšuje tveganja za srce in ožilje ter ščiti pred nekaterimi boleznimi.

Več znanstvenih študij, med njimi znamenita Lyonska študija, je pokazalo, da kretska prehrana zmanjšuje število srčno-žilnih bolezni, vse presnovne bolezni, degenerativne bolezni in celo nekatere vrste raka.

Kretska dieta?

Strokovnjaki trdijo, da kretska dieta ponuja raznolike jedilnike, ki dajejo prednost zdravim, sezonskim in nepredelanim izdelkom. Seveda lahko najdemo živila, ki so hranljiva in bogata z vlakninami, ki spodbujajo prebavo, hkrati pa imajo bogato vsebnost vitaminov in antioksidantov.

Kretska dieta vključuje veliko surove in kuhane zelenjave, polnozrnate žitarice, mlečne izdelke z nizko vsebnostjo maščob (iz kozjega ali ovčjega mleka), jajca in mastne ribe, izogibamo pa se predelani ali presladki hrani. Zraven je tudi belo meso, pa tudi oljčno olje in rdeče vino v manjših količinah.

Cilj te diete je uravnavanje ravni sladkorja in boj proti slabemu holesterolu ter hkrati ohranjanje zdrave telesne teže brez frustracij. Zato izbirajte zdrava živila in jih ustrezno kombinirajte, da boste brez stradanja in drastičnih prehranskih omejitev ohranili dobro formo in dobro razpoloženje.