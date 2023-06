Najboljša hrana, ki se je moški najbolj izogibajo

Veliko moških uživa predvsem beljakovinsko hrano, veliko manj pa zelenjave in živil, bogatih z vlakninami. Večina moških zazeha, ko sliši besedo - vlaknine. Konec poslušanja.

Prehrana, ki temelji na mesu in krompirju, ni najboljši način, da moški ostanejo zdravi in ​​močni, čeprav sta ti dve živili lahko del zdravega jedilnika.

Toda za ohranjanje dobrega zdravja moški potrebujejo več kot beljakovine; dnevno potrebujejo vsaj dve skodelici in pol zelenjave, dve skodelici sadja in 30 do 38 gramov vlaknin.

Borovnice

Ne glede na to, ali so sveže ali zamrznjene, borovnice vsebujejo močne antioksidante, ki pomagajo pri boju proti poškodbam DNK, ki prispevajo k raku. Poleg tega so borovnice med najboljšimi živili, ki z leti ohranjajo spomin in miselnost. Poleg tega skodelica tega jagodičevja vsebuje približno štiri grame prepotrebnih vlaknin.

Poskusite: zmešajte borovnice v polnozrnati smuti.

Losos

Omega-3 v lososu zmanjšuje tveganje za bolezni srca, ki so glavni morilec moških po vsem svetu. Tudi losos in druge vrste morskih sadežev so bogati z beljakovinami. Z uživanjem morske hrane dvakrat na teden se izognete uživanju drugih vrst manj zdravih beljakovin, kot sta rdeče in predelano meso.

Poskusite: Konzervirani rožnati losos je lahko alternativa konzervirani tuni in lososu na žaru, pečenem ali gojenem lososu.

Špinača

Vsa listnata zelenjava je dobra za zdravje, vendar ima špinača blažji okus kot mnoge druge podobne vrste zelenjave, zato je bolj okusna za tiste, ki ne marajo močnih ali grenkih okusov. Prav tako je bogat s karotenoidi, vključno z betakarotenom, luteinom in zeaksantinom. Laboratorijske študije kažejo, da lahko te spojine zmanjšajo razvoj in napredovanje različnih vrst tumorjev. Lutein in zeaksantin imata tudi vlogo pri zaščiti vašega vida pred modro svetlobo – vrsto svetlobe, ki jo oddajajo digitalne naprave, kot so mobilni telefoni in računalniki.

Tudi študija, opravljena med starejšimi anketiranci, je pokazala, da je skupina, ki je zaužila eno porcijo špinače na dan, pokazala manjši upad kognitivnih funkcij kot skupina, ki se je izogibala zeleni listnati zelenjavi. Njihove kognitivne funkcije so ustrezale ljudem, ki so bili 11 let mlajši od njih.

Poskusite: Špinačo dodajte polnozrnatim testeninam, dobra je kot priloga v solati ali v sendviču. Na ekstra deviškem oljčnem olju ga na kratko prepražimo s česnom.

Orehi

Po mnenju španskih raziskovalcev bi lahko dodajanje nekaj pesti oreščkov dnevni prehrani izboljšalo spolno življenje. Ugotovljeno je bilo, da poleg boljših orgazmov in močnejšega spolnega nagona uživanje oreščkov izboljša kakovost sperme, kar lahko privede do boljše plodnosti.

Poskusite: oreščke dodajte jogurtu ali ovsenim kosmičem, lahko jih dodate solatam, omakam ali kot prigrizek.

Avokado

Čeprav vsebuje veliko maščob in kalorij, lahko avokado pomaga nadzorovati telesno težo. Po nedavni študiji so se tisti, ki so redno uživali avokado, v obdobju 11-let bistveno manj zredili v primerjavi s tistimi, ki so se temu sadju izogibali.

Poskusite: pretlačen avokado dajte v sendvič ali ga uporabite kot guacamole omako, postreženo z zelenjavnimi palčkami.

Edamame (soja v strokih)

Rak prostate je pogosto diagnosticiran rak pri moških in nedavna metaanaliza je pokazala, da sojina živila, kot je edamam, lahko zmanjšajo tveganje za razvoj bolezni. Skodelica edamama v stroku zagotavlja 11 gramov beljakovin, pet gramov vlaknin in številna druga hranila, vključno z magnezijem, folatom, železom in kalijem.

Poskusite: Dušeno, pečeno (gratinirano) s sirom.

Navadni grški jogurt

Študija, ki je 20 do 30 let spremljala več kot 180.000 ljudi, je pokazala, da so imeli tisti, ki so redno jedli jogurt, 16 odstotkov manjše tveganje za visok krvni tlak v primerjavi s tistimi, ki so jogurt jedli enkrat na mesec. Ko je bil jogurt vključen v dieto DASH, ki spodbuja zdrav vnos sadja in zelenjave skupaj s polnozrnatimi žiti, so imeli tisti, ki so se tega držali, 30 odstotkov manjše tveganje za visok krvni tlak.

Opozoriti je treba, da so imeli v študiji tisti, ki so jedli jogurt, na splošno bolj zdravo prehrano z manj rdečega in predelanega mesa ter sladkih pijač, a ker je jogurt bogat s hranili, ki znižujejo krvni tlak, kot je kalcij, raziskovalci menijo, da verjetno zagotavlja dodatne ugodnosti.

Poskusite: Kot osnovo za pripravo sadja ali zelenjave, kot alternativo kisli smetani nad pečenim krompirjem in takosi ali kot sestavino za sadni parfe (smetano).

Kaj je treba omejiti

Poleg naštevanja najbolj zdravih živil za moške je pomembno izpostaviti živila in pijače, ki lahko ob rednem uživanju povzročijo zdravstvene težave.

Rdeče in predelano meso

Številne študije povezujejo visok vnos teh živil z večjim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, raka in bolezni srca. Če jeste rdeče meso, razmislite o tem, da ga ne bi jedli prav pogosto – in si prizadevajte za manjše porcije.

Sladkarije in sladkane pijače

Visoki odmerki dodanega sladkorja lahko povečajo vnetje, kar lahko sčasoma povzroči bolezni srca in druge bolezni. Moški bi morali zaužiti manj kot 36 gramov sladkorja na dan.

Predelana žita

V nasprotju s polnozrnatimi žiti ta žita nimajo vlaknin in hranil, ki jih najdemo v celih zrnih. Študije o boleznih srca in sladkorni bolezni tipa 2 so dokazale, da zamenjava rafiniranih žit s polnozrnatimi zmanjša tveganje za te bolezni.

Alkohol

Moški so bolj nagnjeni k prekomernemu pitju alkohola, kot ženske (moško popivanje je opredeljeno kot redno uživanje več kot 15 pijač na teden ali več kot pet pijač v dveh urah).

Pretirano pitje alkohola izpostavlja moške večjemu tveganju za poškodbe in smrt ter večje tveganje za raka. Alkohol je povezan tudi z moško neplodnostjo, zato obstaja veliko dobrih razlogov, da pazite, koliko pijete.